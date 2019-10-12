رئيس الوزراء البحرينى يجرى فحوصات طبية ناجحة

كتب- هاشم الفخرانى

أعلن ديوان الملكى بمملكة البحرين أن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أدخل المستشفى أمس لإجراء بعض الفحوصات الطبية التى جاءت نتائجها ناجحة.

وأوضح ديوان رئيس الوزراء، فى بيان له نشرته وكالة أنباء البحرين، أن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، دخل المستشفى أمس الجمعة، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

من جهة أخرى، تلقى رئيس الوزراء الأميـر خليفة بن سلمان آل خليفة، خطابًا من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، أعرب فيه عن تقديره لدور رئيس الوزراء فى تعزيز السلام والتقدم والازدهار فى مملكة البحرين، وعلى المستوى الدولى وذلك من خلال اليوم الدولى للضمير.

كما نوه إلى أهمية أهداف وغايات مركز الملك حمد العالمى للتعايش السلمى فى تعزيز السلام والمحبة وحرية الأديان، مرحبًا بدعوة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لزيارة مملكة البحرين.