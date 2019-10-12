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حجز دعوى إلغاء قرار لجنة ترشيح عميد دار العلوم بجامعة القاهرة للحكم 30 نوفمبر

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:28 ص
حجز دعوى إلغاء قرار لجنة ترشيح عميد دار العلوم بجامعة القاهرة للحكم 30 نوفمبر مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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قررت الدائرة 13 كادرات خاصة لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار هلال صابر، حجز الطعن رقم 40937 لسنة 71 ق المقام من محمد حامد سالم المحامى، الذى يطالب فيه بإلغاء إجراءات ترشيح عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة للنطق بالحكم لجلسة 30 نوفمبر المقبل.

كان تقرير المفوضين قد أوصى بقبول الطعن شكلا وبإلغاء قرار اللجنة المختصة لترشيح العمداء بجامعة القاهرة، فيما تضمنته من استبعاد اسم المدعى أ.د عادل محمد عوض من قائمة الأسماء النهائية للترشيح لمنصب عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار.


مجلس الدولة

القضاء الادارى

علوم جامعة القاهرة

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