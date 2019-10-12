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تعرف على عقوبة السماح بركوب الأطفال فى المقاعد الأمامية وفقا لقانون المرور الجديد

السبت، 12 أكتوبر 2019 08:00 ص
تعرف على عقوبة السماح بركوب الأطفال فى المقاعد الأمامية وفقا لقانون المرور الجديد حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يوجد عدد من العقوبات فرضها قانون المرور الجديد، ولا تزال تناقش نصوصه داخل أروقة البرلمان، بعدما تم عرضها على عدد من اللجان، حيث فرض عقوبات على سائقى المركبات حال نفاد 50 نقطة مرورية التى يتم خصمها من السائق حال ارتكاب مخالفات مرورية على الطرق، ومنها :

- السماح بركوب الأطفال دون السابعة فى المقاعد الأمامية

فرض قانون المرور الجديد تلك المخالفة على سائقى المركبات فى حالة ارتكبها ضمن المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.

 

- عدم اتباع الإشارات أو التعليمات أو الأوامر من رجال المرور

تندرج تلك المخالفة فى قانون المرور الجديد ضمن الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

 

- الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر

وضعت تلك المخالفة بقانون المرور الجديد يتم خصمها من السائق حال ارتكاب المخالفة مرورية على الطرق، وأقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.


قانون المرور الجديد

مخالفات مرورية

ركوب الاطفال

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