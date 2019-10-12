سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 06:18 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: استقالة القائم بأعمال وزير الأمن الداخلى

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:04 ص
ترامب: استقالة القائم بأعمال وزير الأمن الداخلى ترامب
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الجمعة استقالة وزير الأمن الداخلي بالوكالة في إدارته كيفن ماكالينان، ليصبح أحدث مسؤول ضمن سلسلة طويلة من المسؤولين الكبار الذين غادروا هذه الادارة.
 
وكتب ترامب على "تويتر": "كيفن ماكالينان قام بعمل رائع كوزير للأمن الداخلي بالوكالة. لقد عملنا معا بشكل جيد بحيث انخفضت عمليات العبور عبر الحدود بشكل ملحوظ".
 
وأضاف: "كيفن الآن وبعد سنوات عديدة من العمل الحكومي يرغب بأن يقضي المزيد من الوقت مع عائلته وأن ينتقل الى القطاع الخاص. أهنئك يا كيفن على عمل أديته بشكل جيد".

دونالد ترامب

كيفن ماكالينان

الحدود

عمليات العبور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مركز التطعيمات القومى يحذر من عدوى الالتهاب السحائى بين الطلاب بسبب التزاحم

مركز التطعيمات القومى يحذر من عدوى الالتهاب السحائى بين الطلاب بسبب التزاحم

تفاصيل خطة الحكومة لإدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات × 10 نقاط

تفاصيل خطة الحكومة لإدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات × 10 نقاط

اليوم.. جدة جنة تقف أمام محكمة شربين فى أولى جلسات محاكمتها بتعذيب الطفلة أمانى

اليوم.. جدة جنة تقف أمام محكمة شربين فى أولى جلسات محاكمتها بتعذيب الطفلة أمانى

شروط الحصول على تراخيص بمزاولة نشاط شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

شروط الحصول على تراخيص بمزاولة نشاط شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

زعيم المعارضة التركية يحرج أردوغان بـ7 أسئلة عن دعمه للإرهاب

زعيم المعارضة التركية يحرج أردوغان بـ7 أسئلة عن دعمه للإرهاب

"الصحة" تكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا × 4 معلومات

"الصحة" تكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا × 4 معلومات

أزمة بين "تميم" و"حمد بن جاسم".. والسبب فضيحة بنك باركليز

أزمة بين "تميم" و"حمد بن جاسم".. والسبب فضيحة بنك باركليز

تعرف على خطة "تعليم البرلمان" للرقابة على أداء الحكومة بدور الانعقاد الخامس

تعرف على خطة "تعليم البرلمان" للرقابة على أداء الحكومة بدور الانعقاد الخامس

التموين تؤكد استلام أصحاب المخابز حصص الدقيق كاملة لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين

التموين تؤكد استلام أصحاب المخابز حصص الدقيق كاملة لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين

الإسكان: بدء تسليم أول وحدات بمشروع سكن مصر ديسمبر المقبل

الإسكان: بدء تسليم أول وحدات بمشروع سكن مصر ديسمبر المقبل

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

منظومة التأمين الصحى الشامل: الاضطرابات النفسية تسبب أمراضًا جسدية مزمنة

منظومة التأمين الصحى الشامل: الاضطرابات النفسية تسبب أمراضًا جسدية مزمنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة