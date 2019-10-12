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تحرير 986 مخالفة مرورية وفحص 24 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:05 ص
تحرير 986 مخالفة مرورية وفحص 24 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة  مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم  مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسيير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 986 مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 12 دراجة  نارية بدون لوحات معدنية.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 8 مزراع دائرة مركز السادات، وفحـص 24 شخصا، كما تم فحص 8 شقق مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 13 شخص، حيث تبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

وأكد اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، على استمرار الحملات المرورية، لتحقيق السيولة المرورية بشتى شوارع ومدن المحافظة، والطرق السريع بالمحافظة، بالإضافة إلى ضبط المخالفين والسيارات المخالفة .

يأتى فى إطار تكثيف الجهود لعودة الأمن، والانضباط للشارع بمحافظة المنوفية قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة قرى ومدن المحافظة، وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظة، وتوجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن، لرفع وإزالة الإشغالات، وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين، ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.    

 


محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

حمله مروريه

مرور السادات

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