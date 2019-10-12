بث مباشر.. الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب للرد على العدوان التركى

يقدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا لوقائع الجلسة الطارئة لوزراء الخارجية العربية فى مصر للرد على العدوان التركى على سوريا.
مع رابع أيام العدوان التركى على شمال سوريا، أعلنت وزارة الدفاع التركية استيلاء قواتها على مدينة رأس العين فى الشمال السورى.
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يقدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا لوقائع الجلسة الطارئة لوزراء الخارجية العربية فى مصر للرد على العدوان التركى على سوريا.
مع رابع أيام العدوان التركى على شمال سوريا، أعلنت وزارة الدفاع التركية استيلاء قواتها على مدينة رأس العين فى الشمال السورى.
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