بث مباشر.. الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب للرد على العدوان التركى

كتب محمد عبد العظيم

يقدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا لوقائع الجلسة الطارئة لوزراء الخارجية العربية فى مصر للرد على العدوان التركى على سوريا.

مع رابع أيام العدوان التركى على شمال سوريا، أعلنت وزارة الدفاع التركية استيلاء قواتها على مدينة رأس العين فى الشمال السورى.

وواصل الجيش التركى، صباح اليوم السبت، القصف العنيف على مدينتى رأس العين وتل أبيض فى سوريا، وذلك فى رابع أيام العدوان التركى على سوريا.

وكانت الدولة المصرية أدانت بشكل موسع، السلوك العدواني التركي ضد سوريا، وحذرت كثيرا من السلوك التوسعى العدواني التركي ضد سوريا في أكثر من محفل دولي.