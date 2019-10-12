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بتر الساقين لطالبة سقطت أسفل قطار المطرية بالمنصورة للحاق بالجامعة

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:56 م
بتر الساقين لطالبة سقطت أسفل قطار المطرية بالمنصورة للحاق بالجامعة إسعاف - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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أصيبت طالبة ببتر فى الساقين بعد سقوطها أسفل قطار المطرية المنصورة أثناء استقلاله للحاق بالجامعة.

 

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط طالبة من قطار.

 

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه حال صعود الطالبة أسماء السيد سالم 18 سنة للقطار من محطة المطرية متجها إلى المنصورة متجهة للجامعة، سقطت أسفل القطار مما أدى إلى بتر الساقين، وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولى، وكشف الفحص الطبى بأن الحالة سيئة وتحتاج إلى نقل دم، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


الدقهلية

أخبار الحوادث

قطار المطرية المنصورة

سقوط طالبة من قطار

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