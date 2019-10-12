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اليوم السابع.. انتفاضة عربية ضد العدوان التركى على سوريا

السبت، 12 أكتوبر 2019 08:05 م
اليوم السابع.. انتفاضة عربية ضد العدوان التركى على سوريا عدد اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع الوزارى الطارئ.. انتفاضة عربية ضد العدوان التركى على سوريا.. الدول العربية تطالب بإجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد أنقرة.. وزير الخارجية المصرى يؤكد حق جميع السوريين فى مقاومة العدوان التركى.. وأهمية التصدى لإجراء تغييرات ديموغرافية قسرية فى سوريا
 
 
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