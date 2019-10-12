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القبض على عاطلين قبل ترويجهما 493 تذكرة هيروين بإمبابة

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:09 ص
القبض على عاطلين قبل ترويجهما 493 تذكرة هيروين بإمبابة مخدر الهيروين - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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تمكنت مباحث الجيزة، من ضبط عاطلين، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهما 493 تذكرة هيروين، قبل ترويجها على عملائهما بإمبابة، بالإضافة إلى سلاح نارى غير مرخص، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد اتجار عاطلين، بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما.

بالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهمين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما 493 تذكرة هيروين، وسلاح نارى بدون ترخيص، بالإضافة إلى هاتفين محمول، ومبلغ مالى.

بمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


تجارة المخدرات

تجارة الهيروين

قسم امبابة

امن الجيزة

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