العالم يحيى غدا اليوم الدولى للحد من الكوارث

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يحيي العالم غدا الأحد اليوم الدولي للحد من الكوارث ، ويأتي احتفال هذا العام 2019 تحت شعار" الحد من أضرار الكوارث على الهياكل الأساسية، وتعطيلها الخدمات الأساسية".

ويعد موضوع هذا العام استمرارا لحملة " الأهداف السبعة لإطار سنداي"، وسيكون التركيز على الغاية ( دال) من إطار سنداي، الذي يتعلق بالحد بصورة كبيرة من أضرار الكوارث التي تلحق بالهياكل الأساسية وتعطيلها الخدمات الأساسية، بما فيها المرافق الصحية والتعليمية، من خلال تحسين قدرتها على الصمود مع حلول عام 2030.

وكانت الجمعية العامة، قررت بموجب قرارها رقم 44/236 في ديسمبر 1989، اعتبار يوم الأربعاء الثاني من شهر أكتوبر ليكون اليوم الدولي للحد من الكوارث الطبيعية. وواصلت الأمم المتحدة الاحتفال بهذا اليوم العالمي بشكل سنوي خلال العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية، من 1990 - 1999. وقررت الجمعية العامة بموجب قرارها 64/200 في 21 ديسمبر تحديد 13 أكتوبر موعدا للاحتفال وتغيير اسم اليوم إلى "اليوم الدولي للحد من الكوارث" . والهدف من الاحتفال هو توعية الناس بكيفية اتخاذ إجراءات للحد من خطر تعرضهم للكوارث.

وأكد خبراء في الأمم المتحدة أن الكوارث المرتبطة بالمناخ والجيولوجيا الفيزيائية، كالزلازل وأمواج المد العاتية ( تسونامي) قتلت مليوناً و300 ألف شخص ، وأدت إلى ارتفاع الخسائر الاقتصادية ذات الصلة بالمناخ بنسبة 151 % خلال السنوات الـ20 الماضية .