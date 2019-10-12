البابا تواضروس يروى قصصًا من الإنجيل للأطفال الأقباط بفرنسا.. فيديو

استقبل أطفال مدارس الأحد بإيبارشية باريس وشمال فرنسا، بحفاوة بالغة قداسة البابا تواضروس الثاني لدى وصوله كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمنطقة درافي (مقر المطرانية) بباريس.
ورتل الأطفال مجموعة من الألحان الترانيم باللغتين العربية والفرنسية، وروى لهم قداسة البابا بعض القصص المناسبة، وقدم لهم هدايا تذكارية، وامتلأت الكنيسة بالأطفال الذين بلغ عددهم ما يقرب من 1000 طفل.
شهد اللقاء إلى جانب الأنبا مارك أسقف الإيبارشية كل من، الأنبا أثناسيوس مطران مارسيليا وطولون والأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو.
فيما قال قداسة البابا تواضروس الثاني عن زيارته لإيبارشية باريس وشمال فرنسا التي بدأها أول أمس:
بدأنا الزيارة بالمطرانية وهو مبنى جميل وكبير، وأعتقد أن الله سمح بشرائه من أجل المستقبل، وأمس كانت لدينا فرصة طيبة لزيارة السفارة المصرية بفرنسا والتقينا السفير إيهاب بدوي وهو ملم بكل الأشياء وله مكانة هامة مع الجانب الفرنسي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة