البابا تواضروس لأقباط فرنسا: الحياة في مصر تتطور للأفضل

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، لأقباط كنيسة شانتيه بفرنسا : مصر ترسل لكم السلام نشكر الله كل الأمور بخير وأحوالنا بخير مضيفًا: ونشكر ربنا لأن عمل ربنا يمتد في كل مكان في الخدمة والكنيسة وفي بلادنا والأمور تتطور للأفضل والحياة في مصر تسير للأمام

وأضاف البابا خلال قداس بكنيسة قبطية بشمال فرنسا: ربنا يحفظكم ويبارك حياتكم وأولادكم وبناتكم ودائمًا نراكم بخير وتكونوا متمسكين بالكنيسة. متجمعين ووجودكم في الكنيسة بمعنى وجود بداخل الحياة الكنسية عايشين بداخل الكنيسة متمتعين بربنا، ربنا يبارك الخدمة ويعطى الصحة لأبونا جرجس ويقويه

واستكمل قداسة البابا تواضروس:"هذه الكنيسة تباركت بزيارات من البابا شنودة الثالث ودشنها كما قرأت في اللوحة الرخامية الموجودة على الباب وكنت أرغب في زيارتكم منذ فترة طويلة."