اتبعها لسلامتك.. علامات ضوئية وإرشادية فى محيط الإغلاق الجزئى لكوبرى أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، علامات إرشادية وضوئية بمحيط غلق جزئى لكوبرى أكتوبر منعًا للحوادث، فى المنطقة الواقعة من أعلى غمرة فى اتجاه مدينة نصر لإصلاح وتجديد الفواصل فى أعمال تستغرق مساء السبت، وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة السيارات.



وتواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة اتخاذ الإجراءات وتعيين الخدمات اللازمة أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاه القادم من أعلى ميدان رمسيس تجاه مدينة نصر فى الوصلة بين أعلى غمرة وحتى أعلى وزارة المالية، والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب، وتستمر الأعمال حتى الساعة (12,00) منتصف ليل السبت، على أن تكون تلك الأعمال هى الأخيرة فى المدة المحددة لها، وسط تدعيم الطرق بالخدمات لحين الانتهاء من الإصلاحات.