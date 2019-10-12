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إزالة 996 حالة إشغال متنوعة بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:09 م
إزالة 996 حالة إشغال متنوعة بنطاق 4 مراكز بالبحيرة إزلة اشغالات - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات اليومية المكبرة لازالة كافة انواع الاشغالات بنطاق مدن ومراكز المحافظة.

كما وجه محافظ البحيرة، بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الإنضباط ورفع الإشغالات من الشوارع مع نقل الباعة الجائلين الى الأسواق المخصصة لهم مراعاة لظروفهم .
 
وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمراكز دمنهور - كفر الدوار- إيتاي البارود- أبوحمص حملات اشغالات مكبرة بالشوارع والميادين المختلفة.
    
وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 784 مخالفة إشغال طريق بكفر الدوار  متنوعة كما تم  التحفظ على 2 خلاطة اسمنتية ، وكذلك رفع 200 حالة اشغالات ثابتهة ومتحركة من شارع  الروضة ومنطقة الموقف بدمنهور.
 
كما أسفرت الحملات عن إزالة العشش والاكشاك المخالفة علي الطريق بزمام قرية بسنتواي بمركز أبوحمص وإزالة 12 إشغال ثابت و متحرك بمدخل مدينة إيتاي البارود. 
 
 
 
  
 


 

 


البحيرة

حملات اشغالات

دمنهور

محافظ البحيرة

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