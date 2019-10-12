إزالة 996 حالة إشغال متنوعة بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

كما وجه محافظ البحيرة، بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الإنضباط ورفع الإشغالات من الشوارع مع نقل الباعة الجائلين الى الأسواق المخصصة لهم مراعاة لظروفهم .

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمراكز دمنهور - كفر الدوار- إيتاي البارود- أبوحمص حملات اشغالات مكبرة بالشوارع والميادين المختلفة.

وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 784 مخالفة إشغال طريق بكفر الدوار متنوعة كما تم التحفظ على 2 خلاطة اسمنتية ، وكذلك رفع 200 حالة اشغالات ثابتهة ومتحركة من شارع الروضة ومنطقة الموقف بدمنهور.

كما أسفرت الحملات عن إزالة العشش والاكشاك المخالفة علي الطريق بزمام قرية بسنتواي بمركز أبوحمص وإزالة 12 إشغال ثابت و متحرك بمدخل مدينة إيتاي البارود.