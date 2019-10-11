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4 أطباء يتنافسون على مقعد النقيب بالقليوبية.. اليوم

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 04:00 ص
4 أطباء يتنافسون على مقعد النقيب بالقليوبية.. اليوم انتخابات
القليوبية إبراهيم سالم

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تنطلق، اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء والنقابة الفرعية للأطباء بالقليوبية، حيث أنه من المقرر فتح لجان التصويت من الساعة 9 صباحًا حتى الخامسة مساءا، حيث تجرى الانتخابات بمقر النادى الرياضى ببنها. جاء ذلك فى بيان صحفى اليوم.

وقد أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أنه من يحق لهم التصويت يتخطى 11 ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية، ممن لهم حق التصويت، والذين قاموا بسداد الاشتراكات حتى 2018. وينافس على مقعد نقيب أطباء الدقهلية، 4 من المرشحين وهم الدكتور أحمد سعيد عثمان، والدكتور علاء جودة، والدكتورة منال ذهنى محمد، والدكتور ناجى خضر، بينما يتنافس 7 مرشحين على مقعدين تحت 15 سنة، و8 مرشحين على معقدين فوق 15 سنة.

واستعدت اللجنة المشرفة على الانتخابات بتجهيز اللجان الانتخابية والتى بلغ عددها 6 لجان، تحت إشراف قضائى، حيث يحصل الناخب على 7 استمارات للتصويت من بينهم ثلاثة استمارات خاصة بالنقابة الفرعية لاختيار النقيب، وعضوية فوق 15 سنة، وعضوين تحت 15 سنة، إلى جانب 3 استمارات خاصة بالترشيحات الخاصة بالنقابة العامة للأطباء، واستمارة أخيرة لمرشحى النقابة العامة لوسط الدلتا.


اخبار القليوبية

النقابة العامة للاطباء

انتخابات التجديد النصفي للاطباء

اطباء القليوبية

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