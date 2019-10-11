هيئة الصرف: إحلال وتجديد 60 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى بتكلفة 592 مليون جنيه

قال المهندس خالد عبدالرحمن مدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إن خطة الهيئة في مجال الصرف المغطى تضمنت إنشاء وإحلال وتجديد زمام قدره 60 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى خلال العام المالى 2019 /2020 وبتكلفة تقديرية تبلغ 592 مليون جنيه منها 44,500 ألف فدان بالوجه البحرى تم تنفيذ حوالى 5.689 ألف فدان بالإضافة إلى 15,500 ألف فدان بالوجه القبلى ، تم حتى الآن تنفيذ 4,764 ألف فدان ليصبح إجمالى الزمام الذى تم تزويده بشبكات الصرف المغطى 10.453ألف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 17% من إجمالى المستهدف خلال هذا العام حتى الأن وبتكاليف بلغت 240 مليون جنيه.

وأوضح مدين، أن خطة الهيئة فى مجال مشروعات الصرف العام تضمنت إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة في زمــام قدره 10 ألاف فدان بتكلفة تقديرية تبلغ 778 مليون جنيه ، فيما بلغ إجمالي الزمامات المنفذة 2950 فدان بنسبة تنفيذ بلغت 29.5 %، بالإضافة لتنفيذ أعمال صناعية مثل:"كبارى – سحارات –تغطيات – حوائط ساندة – أعمال تكاسى بالدبش" بلغ قيمة ما تم تنفيذه 383 مليون جنيه .

وأكد مدين أن الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تبذل قصارى جهدها فى تغطية كافة الأراضى بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضى ولا تجدي معها أعمال الصيانة حيث تعد تلك المشروعات من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى نظرا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعى يصل الى حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية وكذلك آثارها الايجابية فى تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات .