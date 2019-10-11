محافظ كفر الشيخ الأسبق : لو سقطت مصر ستنتهي الأمة العربية في غمضة عين

الشرقية فتحية الديب

قال اللواء سيد نصرمحافظ كفر الشيخ الأسبق، إنه لو قدر الله وسقطت مصر، ستنتهي الأمة العربية في غمضة عين، وعلينا جميعا أن نتذكر العراق التي كانت أغني دولة عربية، وحاليا قسمت إلي طوائف، وأين الدول العربية الآن من سوريا واليمن والسودان وليبيا ، وبفضل الله، القوات المسلحة المصرية مترابطة استطاعت أن تعبر بمصر بر الأمان، وأن مصر مستهدفة من أعدائها، ولكن محروسة بجيشها وشعبها.

جاء ذلك خلال حضوره، المؤتمر الحاشد لأهالى مركز بلبيس بمركز بمحافظة الشرقية، لدعم الرئيس والقوات المسلحة والشرطة المصرية، بدعوة من العمدة طارق الأعصر عمدة قرية الكتيبة. حضر المؤتمر اللواء سيد نصرمحافظ كفر الشيخ سابقا، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز العاشر من رمضان، وعدد من أبناء القبائل العربية وأبناء قرب مركز بلبيس.



