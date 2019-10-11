محافظ كفر الشيخ الأسبق : لو سقطت مصر ستنتهي الأمة العربية في غمضة عين

قال اللواء سيد نصرمحافظ كفر الشيخ الأسبق، إنه لو قدر الله وسقطت مصر، ستنتهي الأمة العربية في غمضة عين، وعلينا جميعا أن نتذكر العراق التي كانت أغني دولة عربية، وحاليا قسمت إلي طوائف، وأين الدول العربية الآن من سوريا واليمن والسودان وليبيا ، وبفضل الله، القوات المسلحة المصرية مترابطة استطاعت أن تعبر بمصر بر الأمان، وأن مصر مستهدفة من أعدائها، ولكن محروسة بجيشها وشعبها.
محافظ كفر الشيخ الأسبق : لو سقطت مصر ستنتهي الأمة العربية في غمضة عينالجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:37 م
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