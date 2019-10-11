سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

قائد الشرطة الاتحادية العراقية: جئنا إلى مدينة الصدر لحماية المتظاهرين

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:35 م
قائد الشرطة الاتحادية العراقية: جئنا إلى مدينة الصدر لحماية المتظاهرين مظاهرات العراق
بغداد /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أكد قائد الشرطة الاتحادية العراقية اللواء الركن جعفر البطاط، اليوم الجمعة، أن قواته جاءت إلى مدينة الصدر لحماية المتظاهرين، مشددًا على أنه لن يتم السماح بإطلاق النار.

وقال البطاط - فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" - "لن نسمح بإطلاق النار، جئنا إلى مدينة الصدر لننفذ تعليمات القيادة بحماية المتظاهرين وحرية التظاهر السلمى والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وفرض الأمن والأمان للمواطن... غايتنا خدمة المواطن وحفظ الأمن وبمهنية عالية".

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت، الاثنين الماضي، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدى وجه بسحب قطعات الجيش من مدينة الصدر، واستبدالها بقطاعات الشرطة الاتحادية.

 


قائد الشرطة الاتحادية العراقية

الشرطة العراقية

العراق

مدينة الصدر

حماية المتظاهرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية

محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة