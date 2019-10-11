عصابة الأشقاء الثلاثة تعترف بإدارة "دولاب" الهيروين فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 أشقاء بينهم فتاة، بإدارة بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة بمنطقة أوسيم، وذكروا أنهم تخصصوا فى الاتجار بمخدر الهيروين، حيث يتردد عليه المتعاطون والمدمنون بمحيط مسكنهم.

وأضاف المتهمون، أنهم حولوا مسكنهم إلى مخزن للمواد المخدرة، وأن الهيروين المضبوط بحوزتهم، كانوا يستعدون لترويجه على عملائهم.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن أشخاص آخرين، من أسرة المتهمين، تم القبض عليهم سابقًا، لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين، وصدرت بحقهم أحكام قضائية.

وتم ضبط المتهمين، بعد ورود معلومات للمقدم مجدي موسى رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم، ومعاونه الرائد وليد كمال، تفيد بإدارة 3 أشقاء، لـ"دولاب" مخدرات، وترويجهم الهيروين على عملائهم.

بالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهمين، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبحوزتهم، 25 تذكرة هيروين، بالإضافة إلى قطعتين متجرتين من المخدر الخام، ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا أمام العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلى، مفتش المباحث الجنائية، بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم للمضبوطات، لترويجها على عملائهم.

وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.