سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

ضرائب غير عادلة.. "جارديان": فيس بوك يكسب 1.6 مليار استرلينى ويدفع 28 مليون

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:30 م
ضرائب غير عادلة.. "جارديان": فيس بوك يكسب 1.6 مليار استرلينى ويدفع 28 مليون فيس بوك ـ أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن عمليات فيس بوك فى بريطانيا قد دفعت ضرائب قيمتها 28 مليون جنيه استرلينى العام الماضى على الرغم من أنها جنت مبلغا قياسيا 1.6 مليار استرلينى من المبيعات البريطانية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن حسابات شركة التواصل الاجتماعى الأخيرة فى بريطانيا أطهرت أن إجمالى الدخل من المعلنين ارتفع تقريبا 30% العام الماضى ليصل إلى 1.65 مليار استرلينى. وارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب أكثر من 50% من 63 مليون استرلينى إلى 97 مليون استرلينى.

 

وقال مكتب فيس بوك بريطانيا إن صافى الإيرادات التى حققتها من المعلنين ارتفع 50% العام الماضى ليصل إلى 797 مليون استرينى، مما يعنى أن 12% من مبيعاتهم تحولت إلى أرباح.

 

ويمثل هذا تراجعا عن الأداء العام للشرطة، والتى جنت العام الماضى 25مليار دولار أى حوالى 19.7 مليار استرلينى ربحا من إجمالى مبيعات 55.8 مليار دولار، مما يعنى أنها حولت 44% من مبيعاتها إلى أرباح.

 

وقد توسعت فيس بوك فى بريطانيا سريعا العام الماضى، بحسب ما ذكرت "الجارديان"، وارتفع عدد العاملين بها أكثر من50% من 1290 إلى 1965 على أساس سنوى، بينما بلغ إجمالى مرتبات الموظفين وفاتورة التقاعد 431 جنيه استرلينى.

 

ويوفر مكتب فيس بوك فى بريطانيا خدمات التسويق والمبيعات والدعم الهندسى لأجزاء أخرى من الشركة. وقال فيس بوك إنه أنفق 365 مليون استرلينى على البحث والتطوير والهندسة فى بريطانيا العام الماضى.


فيس بوك

فيس بوك فى بريطانيا

ارباح فيس بوك

ايرادات فيس بوك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيس بوك يطلق "فلاتر" جديدة لزيادة الوعى فى اليوم العالمى للصحة النفسية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:00 م

فضيحة جديدة لمارك زوكربيرج.. تحقيق للجارديان يكشف: فيس بوك عرض إعلانات للقمار والكحول لمليونى مستخدم تحت السن.. الشبكة الاجتماعية تضرب بقوانين حماية الأطفال عرض الحائط من أجل أموال "المعلنين".. والشركة تنكر

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:02 م

الجادريان: فيس بوك عرض إعلانات للقمار والكحول لمليونى مستخدم تحت السن

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:00 م

غرامات أوروبا تحاصر السوشيال ميديا.. أيرلندا تعاقب فيس بوك وتويتر بسبب خصوصية بيانات المستخدمين.. عملاق التواصل مهدد بدفع 2 مليار دولار وموقع التغريدات ينتظر غرامة 61 مليوناً.. ودعاوى قضائية بالولايات المتحدة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:26 م

فيس بوك سيدفع 40 مليون دولار غرامة بسبب خداع المعلنين .. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:00 م

الاتحاد الأوروبى يهدد فيس بوك.. مطالبات باستجواب الشبكة الاجتماعية بسبب عملتها الرقمية "ليبرا".. سن تشريعات لحماية الاقتصاد العالمى.. وباى بال وفيزا وماستركارد ينسحبون من دعمها خوفا من التورط

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:03 م

فيس بوك وتويتر يدفعان غرامة بمليارات الدولارات فى أيرلندا..اعرف السبب

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 11:04 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة