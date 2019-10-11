ضرائب غير عادلة.. "جارديان": فيس بوك يكسب 1.6 مليار استرلينى ويدفع 28 مليون

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن عمليات فيس بوك فى بريطانيا قد دفعت ضرائب قيمتها 28 مليون جنيه استرلينى العام الماضى على الرغم من أنها جنت مبلغا قياسيا 1.6 مليار استرلينى من المبيعات البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حسابات شركة التواصل الاجتماعى الأخيرة فى بريطانيا أطهرت أن إجمالى الدخل من المعلنين ارتفع تقريبا 30% العام الماضى ليصل إلى 1.65 مليار استرلينى. وارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب أكثر من 50% من 63 مليون استرلينى إلى 97 مليون استرلينى.

وقال مكتب فيس بوك بريطانيا إن صافى الإيرادات التى حققتها من المعلنين ارتفع 50% العام الماضى ليصل إلى 797 مليون استرينى، مما يعنى أن 12% من مبيعاتهم تحولت إلى أرباح.

ويمثل هذا تراجعا عن الأداء العام للشرطة، والتى جنت العام الماضى 25مليار دولار أى حوالى 19.7 مليار استرلينى ربحا من إجمالى مبيعات 55.8 مليار دولار، مما يعنى أنها حولت 44% من مبيعاتها إلى أرباح.

وقد توسعت فيس بوك فى بريطانيا سريعا العام الماضى، بحسب ما ذكرت "الجارديان"، وارتفع عدد العاملين بها أكثر من50% من 1290 إلى 1965 على أساس سنوى، بينما بلغ إجمالى مرتبات الموظفين وفاتورة التقاعد 431 جنيه استرلينى.

ويوفر مكتب فيس بوك فى بريطانيا خدمات التسويق والمبيعات والدعم الهندسى لأجزاء أخرى من الشركة. وقال فيس بوك إنه أنفق 365 مليون استرلينى على البحث والتطوير والهندسة فى بريطانيا العام الماضى.