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ضبط 37 قطعة سلاح ومواد مخدرة وتنفيذ 2450 حكما قضائيا بحملة فى سوهاج

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:12 م
ضبط 37 قطعة سلاح ومواد مخدرة وتنفيذ 2450 حكما قضائيا بحملة فى سوهاج اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة مكبرة فـى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى، وبث الطمأنينة بين المواطنين، تأكيدا على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

 جاءت الحملة بتوجيهات حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بدائرة المديرية بإشراف اللواء نائب المدير واللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائى، اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

 وأسفرت جهود الحملة اليوم فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة عن ضبط 37 قطعة سلاح غير مرخصة، وسلاح أبيض، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 17 قطعة لمادة الحشيش المخدر، ومبلغ مالى وقدرة 200 جنيه وهاتف محمول حيازة المتهم عبد الله ح ا ا 28 سنة عاطل مقيم قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه تم ضبط 20 قطعة لمادة الحشيش المخدر، ومبلغ مالى وقدرة 150 جنيها وهاتف محمول حيازة المتهم علاء ا ر 24 سنة عامل مقيم قسم جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

 

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم طهطا من ضبط مصطفى ج ع ر 28 سنة عامل، وأحمد م م ر 26 سنة عاطل مقيم بندر طهطا قسم طهطا وبحوزتهما 11 قطعة متوسطة الحجم لمادة الحشيش المخدر، ومبلغ مالى وقدرة 870 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض عبارة عن مطواة، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

 

وتم ضبط أحمد ع ف ح 21 سنة حاصل على دبلوم صنايع ويقيم مدينة قباء أول السلام القاهرة، وعبد الله ى ع د 24 سنة حاصل على دبلوم صنايع ويقيم المرج القاهرة أثناء استقلالهما سيارة ملاكى القاهرة، وبحوزتهما 5 أكياس صغيرة الحجم بداخلها أحجار بيج اللون يشتبه فى كونها لجوهر الهروين المخدر تزن حوالى 200  جرام تقريباً، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

 

وأنهت الحملة أعمالها فى مجال مكافحة المخدرات وتم ضبط 2 قطعه لمادة الحشيش المخدر حيازة المتهم علاء ا ا ع 31 حاصل على بكالوريوس مقيم قسم أول قطع سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتم ضبط 3 قطع لمادة الحشيش المخدر حيازة المتهم أحمد ا ع 17 سنة عامل مقيم مركز جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

 

وفى مجال ضبط حالات الاشتباه تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط 23 حكما، وتم ضبط 8 قضايا آداب عامة، منها عدم إخطار عن سكن مفروش وتم تنفيذ 2450 حكما قضائيا متنوعا، وتم تحرير 702 مخالفة مرورية متنوعة وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


سوهاج

مديرية امن سوهاج

محافظة سوهاج

حملة امنية فى سوهاج

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