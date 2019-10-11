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ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب كمية كبيرة من أدوية السرطان

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:01 ص
ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب كمية كبيرة من أدوية السرطان ضبط أدوية السرطان
كتبت رحاب نبيل

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة عبد الحليم محمد مدير الجمرك، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أدوية السرطان، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة إير إيطالى، القادمة من إيطاليا، اشتبه  محمد يوسف رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب عربى قادم من إيطاليا، وذلك نظرا لارتباكه وقصر المدة بين سفره وعودته، وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بمعرفة محمد طلعت مأمور الفحص فتم الإفادة بوجود أجسام معتمة.
 
وبالعرض على مدحت رجب مدير الحركة كلف السيد محمود حسب، بتفتيش الحقائب فتبين وجود 308 عبوات أدوية خاصة بالسرطان من حقن وشرائط  وأمبولات مخبأة بين طيات الملابس.
 
وقرر إبراهيم عبد اللطيف اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 45 لسنة 2019.
 
ضبط أدوية السرطان
ضبط أدوية السرطان

 


أدوية السرطان

تهريب

مطار القاهرة

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