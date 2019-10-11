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صور.. رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب يدلى بصوته فى انتخابات الأطباء بالأقصر

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 05:23 م
صور.. رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب يدلى بصوته فى انتخابات الأطباء بالأقصر رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب يدلى بصوته
الأقصر – أحمد مرعى

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أدلي النائب محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بصوته في إنتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، في مقر نقابة الأطباء بمحافظة الأقصر، وذلك لإختيار النقيب العام وأعضاء المجلس العام، ونقيب الأقصر وأعضاء مجلس نقابة المحافظة الفرعية.

 وشهدت نقابة أطباء محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، توافد مكثف للأطباء لإختيار النقيب العام ونقيب الأقصر، وأعضاء النقابة العامة والنقابة الفرعية بالأقصر ونقابة جنوب الصعيد، وذلك في مقر النقابة بوسط مدينة الأقصر، وسط تواجد أمني مكثف، وبقيادة المستشار بري رئيس اللجنة المشرفة علي الإنتخابات بالأقصر.

وشملت قائمة المرشحين بمحافظة الأقصر علي مقعد النقيب العام كل من "الدكتور عبد الحكيم سليم – الدكتور محمود عمر عبد العزيز"، ويتنافس علي مقاعد فوق 15 سنة علي مقعدين كل من "الدكتور إبراهيم حسن – الدكتور أبو النجا الحجاجي – الدكتور عبد العظيم القاضي"، وعلي مقاعد تحت 15 سنة يتنافس علي مقعدين كل من "الدكتور أمين منتصر – الدكتور جورج عبد الله يسي موسي – الدكتور حام الدين عبد الستار محمد حماد – الدكتور عمرو قاسم عبد الرحمن – الدكتور ممدوح حسانين".

و صرح الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عضو اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للأطباء، إن النقابة انتهت من طبع كل استمارات التصويت، وتم إرسالها لكل المحافظات وذلك بعد وضعها في صناديق وتشميعها بالشمع الأحمر، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل الموظفين المكلفين بتسيير أعمال التصويت بالانتخابات، اليوم الخميس إلى مقر النقابات الفرعية، وأضاف عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تحديد المستشارين للإشراف على 27 لجنة اقتراع بالمحافظات، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع كل منهم استعدادًا لبدء التصويت بالانتخابات، في الثامنة صباح غدٍ الجمعة.

وبفتح نقابة الأطباء والنقابات الفرعية بالمحافظات، صباح اليوم الجمعة، أبوابها لإستقبال الأطباء في انتخابات التجديد النصفى، وذلك من التاسعة صباحا، حتى الخامسة مساء، لانتخاب النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب يدلى بصوته في إنتخابات نقابه الأطباء بمحافظة الأقصر (1)
رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب يدلى بصوته في إنتخابات نقابه الأطباء )
رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب يدلى بصوته في إنتخابات نقابه الأطباء بمحافظة الأقصر (2)
رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب يدلى بصوته في إنتخابات نقابه الأطباء 
رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب يدلى بصوته في إنتخابات نقابه الأطباء بمحافظة الأقصر (3)
رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب يدلى بصوته في إنتخابات نقابه الأطباء 

 

 


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