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صور.. جامعة القاهرة تنتهى من المرحلة الثالثة لتطوير الحرم الجامعى

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:18 ص
صور.. جامعة القاهرة تنتهى من المرحلة الثالثة لتطوير الحرم الجامعى تطوير الحرم الجامعى لجامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الثالثة من الحرم الجامعي، والتى شملت كليتى العلوم والاقتصاد والعلوم السياسية، مؤكدًا أن عمليات تطوير منشآت الجامعة تمت وفق أحدث معطيات العصر.

وأوضح الخشت، أن تطوير الحرم الجامعى فى مراحله الثلاث تم بطريقة تتناسب مع الطراز العمرانى لجامعة القاهرة والمبانى التاريخية بها وذلك من خلال لجنة مشتركة بين كلية الآثار ووزارة الآثار وشركة المقاولون العرب.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن المرحلة الأولى من عملية التطوير شملت سور الجامعة، وبرج الساعة ومبنى القبة والمنطقة المحيطة بهما، فيما شملت المرحلة الثانية تجديد الواجهات التاريخية لكليتى الآداب والحقوق، وتطوير مدخل المدينة الجامعية، وتطوير النافورة، والحدائق، والمطعم، ومسجد المدينة، ورصف طرقات المدينة، وتجديد واجهة قاعة المؤتمرات ومبنى المجلس العربى بالمدينة، ودهانات الأبواب والأسوار الخارجية، مضيفًا أنه تم تطوير قاعة الاحتفالات الكبرى وإنشاء نظم جديدة للصوتيات والإضاءة والميكانزمات الخاصة بتشغيل الستائر وفصل أجزاء المسرح، وفقًا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا إدارة المسارح عالميًا مع الالتزام بالطابع الأثرى الذى يميز القاعة.

 

 
 
جامعة القاهرة تنهي المرحلة الثالثة من تطوير الحرم الجامعي (1)
تطوير الحرم الجامعى لجامعة القاهرة

جامعة القاهرة تنهي المرحلة الثالثة من تطوير الحرم الجامعي (2)
المرحلة الثالثة من تطوير الحرم الجامعى
جامعة القاهرة تنهي المرحلة الثالثة من تطوير الحرم الجامعي (3)
جامعة القاهرة تنهى المرحلة الثالثة من تطوير الحرم الجامعى

جامعة القاهرة تنهي المرحلة الثالثة من تطوير الحرم الجامعي (4)
تطوير الحرم الجامعى بجامعة القاهرة

 


جامعة القاهرة

تطوير الحرم

المدينة الجامعية

حرم جامعة القاهرة

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