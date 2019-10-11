صور.. توافد الناخبين على المقار الفرعية لنقابة أطباء بورسعيد والوادى الجديد

بورسعيد محمد فرج - الوادى الجديد ماهر أبو نور

تشهد الآن النقابة الفرعية لأطباء بورسعيد منافسة انتخابية فى التجديد النصفي، حيث يتنافس على مقعد النقيب 3 أطباء و 4 مرشحين على مقعد العضوية.

ويبلغ عدد الأطباء المسجلين 1900 طبيبا وتجرى عملية التصويت والفرز تحت إشراف قضائى على أن تبدأ عملية فرز الأصوات بعد انتهاء عملية التصويت التى تشهد اقبالا كثيفا منذ الساعات الأولى للتصويت فى مقر نقابة الأطباء الفرعية بشارع 23 يوليو ببورسعيد.

ويتنافس على منصب النقيب كل من الدكتور ابو المعاطى الشريف والدكتور محسن محفوظ والدكتور مصطفى السعيد، أما المرشحون على منصب العضوية أكثر من 15 عاما هم الكتور خالد الذند وشادى حامد وشريف شعبان وعمر عبد الحميد ومحمد عبد الحافظ، كما ضمت قائمة المرشحين أقل من 15 عاما كل من الدكتور أحمد مجدى الدسوقى، الدكتور حلمى السويدى و الدكتور محمد صبح.

ومن المنتظر أن تعلن النتيجة فى نفس اليوم عقب غلق باب التصويت الساعة الخامسة مساء اليوم والانتهاء من فرز الأصوات.

وفى الوادى الجديد، شهدت انتخابات نقابة الأطباء إقبالا متوسطا من الناخبين وسط إجراءات أمنية مشددة، وبإشراف قضائى كامل بإشراف المستشار طارق الخطيب، الوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية.

وأعلنت اللجنة القضائية برئاسة المستشار طارق الخطيب، الوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية، المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الوادى الجديد، منذ قليل، فوز المرشحين فوق وتحت 15 سنة على مستوى النقابة الفرعية بالمحافظة بالتزكية، لعدم ترشح منافسين لهم بالمحافظة وهم فوق السن الدكتورة تهانى يونس، والدكتور صلاح مرزوق، وتحت السن الدكتور مصطفى عبد الله عامر، الدكتورة إيناس البيطار.

من جانبه أكد عضو لجنة الانتخابات بنقابة أطباء الوادى الجديد، ومدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالوادى الجديد، الدكتور محمود مهدي، أن من لهم حق التصويت أمام لجنة الانتخابات الوحيدة بالمحافظة والمتواجدة بحى الأمل بمقر النقابة بمدينة الخارجة، هم 450 طبيب وطبيبة، والمسجلين بالكشوف الانتخابية، وتجرى الانتخابات لاختيار نقيب الأطباء بالمحافظة من بين مرشحين اثنين، هما الدكتور أحمد صالح لازمن استشارى الجراحة بمستشفى الخارجة، والدكتور ابو بكر محمود أبو بكر من مركز الداخلة، كما ترجى لاختيار فوق وتحت السن على مستوى النقابة العامة، وقطاع الصعيد.

ولفت إلى، أن الانتخابات شهدت إقبالًا متوسطًا، والتى بدأت الساعة 9 صباحا وتنتهى الساعة 5 مساء اليوم، على أن تعلن النتيجة مباشرة عقب انتهاء أعمال الفرز وإشراف قضائى كامل بإشراف المستشار طارق الخطيب، الوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية.

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انتخابات أطباء بورسعيد (2)



انتخابات أطباء بورسعيد (3)



انتخابات أطباء بورسعيد (4)



انتخابات أطباء الوداى الجديد (1)



انتخابات أطباء الوداى الجديد (2)



انتخابات أطباء الوداى الجديد (3)



انتخابات أطباء الوداى الجديد (4)



انتخابات أطباء الوداى الجديد (5)



انتخابات أطباء بورسعيد (5)