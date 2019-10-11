صور.. توافد الأطباء فى المحافظات للتصويت بانتخابات التجديد النصفى للنقابة

المحافظات - أحمد مرعى - شريف الديب - حمدى عبد العظيم - عادل ضرة - مصطفى عادل - السيد فلاح

توافد الأطباء بمحافظات الأقصر والدقهلية والشرقية والغربية والسويس، اليوم الجمعة، على انتخابات التجديد النصفى، لاختيار النقيب العام ونقباء محافظاتهم، وأعضاء النقابة العامة والنقابات الفرعية.

ففى الأقصر، شهدت نقابة الأطباء بالمحافظة، توافد كثيف للأطباء لاختيار النقيب العام ونقيب الأقصر، وأعضاء النقابة العامة والنقابة الفرعية بالأقصر ونقابة جنوب الصعيد، وذلك فى مقر النقابة بوسط مدينة الأقصر، وسط تواجد أمني مكثف.

وشملت قائمة المرشحين بمحافظة الأقصر علي مقعد النقيب العام كل من (الدكتور عبد الحكيم سليم – الدكتور محمود عمر عبد العزيز)، ويتنافس علي مقاعد فوق 15 سنة علي مقعدين كل من (الدكتور إبراهيم حسن – الدكتور أبو النجا الحجاجي – الدكتور عبد العظيم القاضي)، وعلي مقاعد تحت 15 سنة يتنافس علي مقعدين كل من (الدكتور أمين منتصر – الدكتور جورج عبد الله يسي موسي – الدكتور حام الدين عبد الستار محمد حماد – الدكتور عمرو قاسم عبد الرحمن – الدكتور ممدوح حسانين).

وكان قد صرح الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عضو اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للأطباء، بأن النقابة انتهت من طبع كل استمارات التصويت، وتم إرسالها لكل المحافظات وذلك بعد وضعها في صناديق وتشميعها بالشمع الأحمر، مضيفا في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تحديد المستشارين للإشراف على 27 لجنة اقتراع بالمحافظات، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع كل منهم استعدادًا لبدء التصويت بالانتخابات.

وبفتح نقابة الأطباء والنقابات الفرعية بالمحافظات، صباح اليوم الجمعة، أبوابها لاستقبال الأطباء في انتخابات التجديد النصفى، وذلك من التاسعة صباحا، حتى الخامسة مساء، لانتخاب النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وفى الدقهلية، شهدت انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء، ونقابة الدقهلية بمقر النادي الاجتماعي للأطباء بطلخا، اليوم اقبال متوسط حتى الساعات الأخيرة قبل غلق الصناديق،

يبلغ أعضاء الجمعية العمومية 20 ألف عضو، ممن لهم حق التصويت، والذين سددوا الاشتراكات حتى 2018، وقد فتح اللجان الانتخابية اليوم الساعة 9 صباحا و سوف تستمر حتى 5 مساء.

ويتنافس على مقعد نقيب أطباء الدقهلية 5 مرشحين " الدكتور سمير عطية مدير مستشفى الطوارئ الجامعى، و أسامة الشحات، والدكتورالأمير مبارك، والدكتور أيمن الباز، والدكتور عبدالناصر البحيرى بينما يتنافس 8 مرشحين على معقدين فوق 15 سنة، و7 مرشحين على معقدين تحت السن.

وتجري الانتخابات داخل 6 لجان تحت إشراف قضائي، من بينهم لجنة للأطباء الوافدين الذين يرغبون في الإدلاء بأصواتهم للنقابة العامة فقط، ووضعت اللجنة الإرشادات اللازمة للأعضاء، حيث يحصل الناخب على 7 استمارات 3 منهم خاصة بالنقابة الفرعية لاختيار النقيب، وعضوية فوق 15 سنة، وعضوين تحت 15 سنة، أما النقابة العامة فيها 4 استمارات، حيث تزيد استمارة خاصة بقطاع شرق الدلتا يتم اختيار اسم واحد فقط، بالإضافة إلى استمارة النقيب واختيار 3 مرشحين في استمارة فوق السن، و3 أخرين في استمارة تحت السن.

وفى الشرقية، تزايدت أعداد الأطباء على مقر اللجنة الانتخابية بالزقازيق، للتصويت واختيار مجلس النقابة الجديد من بين المرشحين .

وقال عبد المنعم شوالى ،عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن توافد الأطباء تزايد بشكل ملحوظ بعد صلاة الجمعة ومن المتوقع أن يبلغ ذروته فى الساعات المتبقية من الإنتخابات .

وأضاف الدكتور عاطف جودة، المشرف على انتخابات النقابة، أن التصويت بدأ فى التاسعة صباح اليوم ويستمر حتى الخامسة مساء، حيث تستقبل اللجنة نحو 13 ألف عضو نقابى هم من لهم حق التصويت .

وتابع جودة ، أنه يشرف على اللجان 3 قضاة من مجلس الدولة، موظفا من مديرية الشباب لمعاونة الهيئة القضائية فى عملها، حيث خصصت 7 لجان، للتصويت منهم واحدة للوافدين، وبكل لجنة 7 صناديق، لاختيار "نقيب، فوق السن، تحت السن" وعضو عن شرق الدلتا ونقيب عام وفوق وتحت السن حيث يخصص صندوق لكل فئة .

وأشار الدكتور خالد صفوت عضو اللجنة المشرفة إلى أنه تقرر حضور موظف الخزينة للسماح للعضو الذى لم يسدد اشتراكات حتى 2018، بالتسديد والإدلاء بصوته، كما تم انتداب 5 موظفين للاستعلام عبر جهاز كمبيوتر للتسهيل على العضو معرفة لجنته .

كما حرص الدكتور عبد المنعم أبو شرخ ، عميد كلية الطب البشرى جامعة الزقازيق السابق والقائم بأعمال عميد كلية طب بشرى فاقوس الحالى على الإدلاء بصوته، كما حرصت الدكتورة نهلة الجمال المشرف على قطاع خدمة المجتمع والبيئة بجامعة الزقازيق على المشاركة بصوتها فى الانتخابات التى تجرى بنقابة الأطباء.

يذكر أنه يتنافس على مقعد نقيب الأطباء بالشرقية فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة كل من الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية والدكتور أيمن سالم أستاذ الأوعية الدموية النقيب الحالى للفرع .

ومن بين فوق السن كل من "كريم الفخرانى، ماهر بياوى، عمر خطاب" ويتنافس تحت السن "أحمد نصر، غادة عبد السلام شويخ، ريهام وحيد

وفى الغربية، تشهد انتخابات نقابة الأطباء بالمحافظة، إقبالا كبيرا من جموع الأطباء بمدن ومراكز المحافظة، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات التجديد النصفي لاختيار نقيبا و4أعضاء لمجلس النقابة، تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار طه لطفي، والمستشار عبد الفتاح علام، والمستشار احمد فاروق، والدكتور احمد ابو الخير، والدكتورة عبير إسماعيل.

وشهدت عملية التصويت إقبالا ضعيفا فى الساعات الأولى لبدء عملية التصويت، بينما تزايد الإقبال عقب صلاة الجمعة، للإدلاء بأصواتهم، وقام المرشحون بتعليق بنرات فى الشارع المؤدي للنقابة وعلى باب النقابة، وقام مؤيديهم بحث الأطباء على التصويت لهم فى الانتخابات.

وتشهد انتخابات النقابة منافسة قوية لاختيار نقيبا من بين 5مرشحين وهم وهم الدكتور بهاء الدين توفيق، والدكتور بهاء فهمي والدكتور هشام صبحي، والدكتور مجدى العشري والدكتور يحيى الغر.

وينافس على مقاعد أعضاء فوق السن 6 مرشحين لاختيار عضوين وهم كل من الدكتور أحمد عبد الشافي والدكتور السيد الماحى والدكتور جرجس رزق الله والدكتور حسين بريشة والدكتور محمد غازي والدكتور نبيل الشيخ.

وعلى مقاعد تحت السن يتنافس 5 مرشحين لاختيار عضوين، وهم الدكتور احمد عبد المعطي السمنودي والدكتور احمد الشرقاوي والدكتور سامح فليفل والدكتور وائل زكريا والدكتور وليد جابر

وفى السويس، تشهد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في السويس، على مقعد النقيب ونصف مقاعد المجلس المتمثلة في 4 مقاعد، منها 2 فوق السن، و2 تحت السن، اقبالًا متوسط بعد أن كان محدودًا صباح اليوم.

وبدأت عملية التصويت فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في السويس في التاسعة صباحًا بمقر النقابة بحي السويس، ومن المقرر أن تنتهي في الخامسة مساءً.

ويتنافس على مقعد نقيب أطباء السويس كلاً من الدكتور تامر البوهي أمين النقابة السابق، ودكتور صلاح أبو العلى، أما مقعدي فوق السن فيتنافس عليها 4 مرشحين هم الأطباء ، المدثر نور الدين وطارق كمال وإيهاب الصاوي وأحمد عبد الفتاح، ومقعدي تحت السن يتنافس عليهما 3 مرشحين هم آسر البنا وخالد عبد المعبود وعمرو فرج.































































































