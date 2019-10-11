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صور.. توافد أطباء كفر الشيخ على التصويت لاختيار النقيب العام ومرشحى النقابة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:19 م
صور.. توافد أطباء كفر الشيخ على التصويت لاختيار النقيب العام ومرشحى النقابة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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توافد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة أطباء كفر الشيخ، اليوم الجمعة، للإدلاء بأصواتهم لاختيار النقيب العام وأعضاء النقابة العامة، وأعضاء نقابة وسط الدلتا، بإشراف قضائى برئاسة المستشار عبد الوهاب مصطفى بهيئة النيابة الإدارية، وعضوية كل من الدكتور إبراهيم عبد المنعم، والدكتور أحمد منصور، والدكتورة أمانى الدسوقى باشا، ومحمد وليد، وحيد صلاح قطب وصبحى سعيد، وعلى عبد المعطى وعلاء الجندى، عمرو الصعيدى بالتنظيم والإدارة.

وقال الدكتور إبراهيم عبد المنعم، عضو اللجنة، وكيل نقابة أطباء كفر الشيخ والمشرف على اللجنة الفرعية للانتخابات، إنه ترشح للتجديد النصفى من الأطباء 8 مرشحين للتنافس على 5 مقاعد، وفاز بالتزكية الدكتور عمرو عبد اللطيف سليمان أبو سمرة، استشارى تخدير، بمقعد نقيب الأطباء، لعدم ترشح أحد من الأطباء لمنافسته على المقعد .

وأضاف المشرف على انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بكفر الشيخ، أما المقاعد الأربعة، اثنين فوق السن، واثنين تحت السن، ترشح لهما 7 مرشحين، وتنازل عن الترشح 3 مرشحين، وأصبح لدينا 4 مرشحين منهم اثنين فوق السن، واثنين تحت السن، فازوا بالمقاعد الأربعة بالتزكية، وهم الدكتور محمود طلحة مرسى حسن، استشارى عظام "فوق السن، والدكتور أحمد عبدالفتاح أحمد الجنزورى، أخصائى عظام، فوق السن، والدكتور نادر محمد رزق الخميسي، أخصائى مسالك، "تحت السن" والدكتور محمد منير محمد مصطفي، أخصائى أطفال، تحت السن.

وأضاف عبد المنعم لـ"اليوم السابع" أن عدد أعضاء الجمعية العمومية 5 آلاف عضو، من المتوقع إدلاء ألف عضو بأصواتهم فى الانتخابات، التى بدأت من التاسعة صباحا، وتستمر حتى الخامسة مساء، فى اختيار النقيب العامة وأعضاء النقابة العامة، بالإضافة لمساندة ابن كفر الشيخ، الدكتور محمد كمال بسام أخصائى جراحة التجميل، المرشح على مقعد وسط الدلتا "تحت السن".

وقال عبدالمنعم عضو النقابة، إنه التصويت بإدلاء الصوت فى 4 ورقات اقتراع، الأولى لاختيار النقيب العام، والورقة الثانية يختار عضو الجمعية العمومية 3 مرشحين لمقعد فوق السن، بالنقابة العامة، والورقة الثالثة يختار 3 مرشحين لتحت السن والورقة الرابعة مرشح واحد لمقعد قطاع وسط الدلتا.

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(14)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(15)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(16)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(17)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(18)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(19)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(20)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(21)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(22)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(23)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(24)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(25)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(26)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(27)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(28)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(29)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(30)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(31)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(32)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(33)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(34)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(35)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(36)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(37)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(38)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(39)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(40)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(41)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(42)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(43)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(44)
 
 
توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(14)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(15)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(16)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(17)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(18)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(19)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(20)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(21)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(22)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(23)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(24)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(25)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(26)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(27)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(28)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(29)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(30)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(31)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(32)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(33)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(34)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(35)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(36)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(37)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(38)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(39)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(40)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(41)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(42)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(43)
 

 

توافد-أطباء-كفر-الشيخ-على-التصويت-لاختيار-النقيب-العام-ومرشحى-النقابة-العامة-(44)
 

 


كفر الشيخ

نقابة الاطباء

اطباء كفر الشيخ

انتخابات التجديد النصفى للاطباء

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