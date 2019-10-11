صور.. توافد أطباء القليوبية على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء والنقابة الفرعية للأطباء بالقليوبية، إقبالا كثيفا من الأطباء، للإدلاء بأصواتهم واختيار مجلس النقابة العام والنقابة الفرعية بالقليوبية، حيث تجرى الانتخابات بمقر النادى الرياضى ببنها، وقد أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار فتحى موسى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن من يحق لهم التصويت 7307 أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية، ممن لهم حق التصويت، والذين قاموا بسداد الاشتراكات حتى 2018.

وأعلن رئيس اللجنة الفرعية بالقليوبية، أنه تم فتح أبواب اللجان أمام الناخبين من الساعة 9 صباحا حتى الخامسة مساء، على أن تبدأ أعمال فرز الأصوات عقب تمام الساعة الخامسة مساء، مشيرا إلى أنه يحق التصويت لـ7307 أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية، ممن لهم حق التصويت، والذين قاموا بسداد الاشتراكات حتى 2018.

وينافس على مقعد نقيب أطباء القليوبية، 4 من المرشحين وهم الدكتور أحمد سعيد عثمان، والدكتور علاء جودة، والدكتورة منال ذهنى محمد، والدكتور ناجى خضر، بينما يتنافس 7 مرشحين على مقعدين تحت 15 سنة، و8 مرشحين على معقدين فوق15 سنة.

واستعدت اللجنة المشرفة على الانتخابات بتجهيز اللجان الانتخابية، تحت إشراف قضائى، حيث يحصل الناخب على 7 استمارات للتصويت من بينهم ثلاث استمارات خاصة بالنقابة الفرعية لاختيار النقيب، وعضوية فوق 15 سنة، وعضوين تحت 15 سنة، إلى جانب 3 استمارات خاصة بالترشيحات الخاصة بالنقابة العامة للأطباء، واستمارة أخيرة لمرشحى النقابة العامة لوسط الدلتا.