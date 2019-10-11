صور.. انطلاق فعاليات البطولة العربية والأفريقية للداوثلون بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات سباقات الركض وركوب الدراجات ضمن البطولة العربية والأفريقية للداوثلون، وذلك بكورنيش النيل بمحافظة الأقصر، بمشاركة نحو 400 شاب وفتاة، والتى ينظمها الاتحاد المصرى للترايثلون برئاسة اللواء أحمد ناصر.

وانطلقت السباقات رسمياً من ساحة معابد الكرنك، تحت إشراف اللواء محمود سيد حسين كامل مدير عام الاتحاد الثلاثى للترايثلون، حيث إن السباقات تم تقسيمها لتشمل مسابقة "الاسبرنت" وهو السباق صاحب المسافة الأكبر فى البطولة، وسواء كان المشارك محترفا أو هاوى يمكنه المشاركة حسب المستوى والفئة العمرية، وهنا سيتم تنظيم سباقين من هذه المسافة واحد للمراحل السنية "الايدج جروب" وآخر للمحترفين من النخبة وتحت 23 سنة والناشئين تحت 19 سنة، ويتم فى الركض الأول العدو لمسافة 5 كيلو مترات بلفتين فى كل لفة 2.5 كيلو متر، ثم الدراجات الهوائية بمسافة 20 كيلو متر بـ5 لفات فى كل لفة 4 كيلو متر، ثم الركض مجدداً بمسافة 2.5 كيلو متر فى لفة واحدة.

والمسابقة الثانية هى "سوبر سبرنت" وهى لمحبى السرعة ولم يكن لديهم الوقت الكافى للتدريب وهو سباق صغير ويمكن الاشتراك فيه من سن 13 سنة كحد أدنى للفئة العمرية، ويتم فى الركض الأول العدو لمسافة 2.5 كيلو متر فى لفة واحدة ثم ركوب الدراجات لمسافة 10 كيلو متر فى 3 لفات كل واحدة بمسافة 3.3 كيلو متر، ثم الركض للمرة الثانية بمسافة 1.25 كيلو متر، أم المسابقة الثالثة فهى "سباق الصغار" وهو لمن يسعى لإعداد ابنه بطل فى المستقبل وأصغر سن للمشاركة فيه هو 7 سنوات، ويتم فى الركض الأول العدو لمسافة 1000 كيلو متر فى لفة واحدة، ثم ركوب الدراجات لمسافة 3 كيلو متر فى لفة واحدة، وأخيراً الركض لعدو مسافة 500 متر فى النهاية بلفة واحدة.

وكان قد تم العمل خلال الأيام الماضية على إنهاء الاستعدادات والتجهيزات النهائية لإقامة البطولة، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، تحت قيادة حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ومشاركة إدارة الرياضة بالمديرية بهذا المهرجان، حيث إن هذه هى المرة الثالثة التى يتم استضافة هذا الحدث الكبير على هذه الأرض التاريخية، وبمشاركة العديد من أبطال اللعبة ويقام خلال فترة البطولة مهرجان رياضى كبير للداوثلون يشارك فيه مختلف الفئات العمرية.



البطولة انطلقت بمشاركة 400 شاب وفتاة



البطولة تقام بالاقصر للمرة الثالثة علي التوالي



الشباب والفتياتيشاركون في فعاليات البطولة



انطلاق البطولة بسباقات الدراجات الهوائية



انطلاق فعاليات سباقات البطولة العربية والإفريقية للداوثلون بكورنيش النيل بالأقصر



انطلاقه البطولة في كورنيش النيل بالاقصر



جانب من المشاركة في سباقات الدراجات الهوائية



جانب من سباقات الدراجات بالطولة



جانب من فعاليات سباقات الدراجات الهوائية بالبطولة