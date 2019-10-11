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صور.. انطلاق فعاليات البطولة العربية والأفريقية للداوثلون بالأقصر

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:31 ص
صور.. انطلاق فعاليات البطولة العربية والأفريقية للداوثلون بالأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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شهدت مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات سباقات الركض وركوب الدراجات ضمن البطولة العربية والأفريقية للداوثلون، وذلك بكورنيش النيل بمحافظة الأقصر، بمشاركة نحو 400 شاب وفتاة، والتى ينظمها الاتحاد المصرى للترايثلون برئاسة اللواء أحمد ناصر.

وانطلقت السباقات رسمياً من ساحة معابد الكرنك، تحت إشراف اللواء محمود سيد حسين كامل مدير عام الاتحاد الثلاثى للترايثلون، حيث إن السباقات تم تقسيمها لتشمل مسابقة "الاسبرنت" وهو السباق صاحب المسافة الأكبر فى البطولة، وسواء كان المشارك محترفا أو هاوى يمكنه المشاركة حسب المستوى والفئة العمرية، وهنا سيتم تنظيم سباقين من هذه المسافة واحد للمراحل السنية "الايدج جروب" وآخر للمحترفين من النخبة وتحت 23 سنة والناشئين تحت 19 سنة، ويتم فى الركض الأول العدو لمسافة 5 كيلو مترات بلفتين فى كل لفة 2.5 كيلو متر، ثم الدراجات الهوائية بمسافة 20 كيلو متر بـ5 لفات فى كل لفة 4 كيلو متر، ثم الركض مجدداً بمسافة 2.5 كيلو متر فى لفة واحدة.

والمسابقة الثانية هى "سوبر سبرنت" وهى لمحبى السرعة ولم يكن لديهم الوقت الكافى للتدريب وهو سباق صغير ويمكن الاشتراك فيه من سن 13 سنة كحد أدنى للفئة العمرية، ويتم فى الركض الأول العدو لمسافة 2.5 كيلو متر فى لفة واحدة ثم ركوب الدراجات لمسافة 10 كيلو متر فى 3 لفات كل واحدة بمسافة 3.3 كيلو متر، ثم الركض للمرة الثانية بمسافة 1.25 كيلو متر، أم المسابقة الثالثة فهى "سباق الصغار" وهو لمن يسعى لإعداد ابنه بطل فى المستقبل وأصغر سن للمشاركة فيه هو 7 سنوات، ويتم فى الركض الأول العدو لمسافة 1000 كيلو متر فى لفة واحدة، ثم ركوب الدراجات لمسافة 3 كيلو متر فى لفة واحدة، وأخيراً الركض لعدو مسافة 500 متر فى النهاية بلفة واحدة.

وكان قد تم العمل خلال الأيام الماضية على إنهاء الاستعدادات والتجهيزات النهائية لإقامة البطولة، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، تحت قيادة حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ومشاركة إدارة الرياضة بالمديرية بهذا المهرجان، حيث إن هذه هى المرة الثالثة التى يتم استضافة هذا الحدث الكبير على هذه الأرض التاريخية، وبمشاركة العديد من أبطال اللعبة ويقام خلال فترة البطولة مهرجان رياضى كبير للداوثلون يشارك فيه مختلف الفئات العمرية.

البطولة انطلقت بمشاركة 400 شاب وفتاة
البطولة انطلقت بمشاركة 400 شاب وفتاة

 

البطولة تقام بالاقصر للمرة الثالثة علي التوالي
البطولة تقام بالاقصر للمرة الثالثة علي التوالي

 

الشباب والفتياتيشاركون في فعاليات البطولة
الشباب والفتياتيشاركون في فعاليات البطولة

 

انطلاق البطولة بسباقات الدراجات الهوائية
انطلاق البطولة بسباقات الدراجات الهوائية

 

انطلاق فعاليات سباقات البطولة العربية والإفريقية للداوثلون بكورنيش النيل بالأقصر
انطلاق فعاليات سباقات البطولة العربية والإفريقية للداوثلون بكورنيش النيل بالأقصر

 

انطلاقه البطولة في كورنيش النيل بالاقصر
انطلاقه البطولة في كورنيش النيل بالاقصر

 

جانب من المشاركة في سباقات الدراجات الهوائية
جانب من المشاركة في سباقات الدراجات الهوائية

 

جانب من سباقات الدراجات بالطولة
جانب من سباقات الدراجات بالطولة

 

جانب من فعاليات سباقات الدراجات الهوائية بالبطولة
جانب من فعاليات سباقات الدراجات الهوائية بالبطولة

 

فعاليات البطولة العربية والإفريقية للداوثلون بالاقصر
فعاليات البطولة العربية والإفريقية للداوثلون بالاقصر

 


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