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صور.. المصريون والتوانسة يحصدون المراكز الأولى فى بطولة الداوثلون بالأقصر

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:07 م
صور.. المصريون والتوانسة يحصدون المراكز الأولى فى بطولة الداوثلون بالأقصر اللاعبين المصريين والتوانسة يسيطرون علي المراكز الأولى
الأقصر – أحمد مرعى

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سيطر اللاعبين المصريين ولاعبى دولة تونس، على المراكز المتقدمة فى ختام فعاليات سباقات الركض وركوب الدراجات ضمن البطولة العربية والإفريقية للداوثلون، وذلك بكورنيش النيل بمحافظة الأقصر، بمشاركة حوالى 400 شاب وفتاة، والتى ينظمها الاتحاد المصرى للترايثلون برئاسة اللواء أحمد ناصر.

وتم تكريم اللاعبين الفائزين بالمراكز المتقدمة فى البطولة حيث حصل أصحاب المراكز الأولى على 750 دولار فى مختلف السباقات لكافة الأعمار السنية، وحصل الفائزين بالمركز الثانى على 450 دولار، أما الفائزين بالمركز الثالث فقد حصلوا على 300 دولار.

وحضر حفل تكريم الفائزين بالمراكز الأولى التى سيطر على لاعبين جمهورية مصر العربية، ولاعبى دولة تونس الشقيقة، وعدد من أبطال باقى الدول العربية والإفريقية المشاركة، كل من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، وحفنى بركات حفنى وكيل وزارة الشباب والرياضة، والفنان سامح الصريطي، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة والرياضيين بمصر والعالم العربي.

وكانت قد شهدت مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات وإنطلقت السباقات رسمياً من ساحة معابد الكرنك، تحت إشراف اللواء محمود سيد حسين كامل مدير عام الاتحاد الثلاثى للترايثلون، حيث أن السباقات تم تقسيمها لتشمل مسابقة "الاسبرنت" وهو السباق صاحب المسافة الأكبر فى البطولة وسواء كان المشارك محترف أو هاوى يمكنه المشاركة حسب المستوى والفئة العمرية، وهنا سيتم تنظيم سباقين من هذه المسافة واحد للمراحل السنية "الايدج جروب" وآخر للمحترفين من النخبة وتحت 23 سنة والناشئين تحت 19 سنة، ويتم فى الركض الأول العدو لمسافة 5 كيلو متر بلفتين فى كل لفة 2.5 كيلو متر، ثم الدراجات الهوائية بمسافة 20 كيلو متر بـ5 لفات فى كل لفة 4 كيلو متر، ثم الركض مجدداً بمسافة 2.5 كيلو متر فى لفة واحدة.

والمسابقة الثانية هى "سوبر سبرنت" وهى لمحبى السرعة ولم يكن لديهم الوقت الكافى للتدريب وهو سباق صغير ويمكن الاشتراك فيه من سن 13 سنة كحد أدنى للفئة العمرية، ويتم فى الركض الأول العدو لمسافة 2.5 كيلو متر فى لفة واحدة ثم ركوب الدراجات لمسافة 10 كيلو متر فى 3 لفات كل واحدة بمسافة 3.3 كيلو متر، ثم الركض للمرة الثانية بمسافة 1.25 كيلو متر.

أما المسابقة الثالثة فهى "سباق الصغار" وهو لمن يسعى لإعداد ابنه بطل فى المستقبل وأصغر سن للمشاركة فيه هو 7 سنوات، ويتم فى الركض الأول العدو لمسافة 1000 كيلو متر فى لفة واحدة، ثم ركوب الدراجات لمسافة 3 كيلو متر فى لفة واحدة، وأخيراً الركض لعدو مسافة 500 متر فى النهاية بلفة واحدة.

 

اللاعبين-المصريين-والتوانسة-يسيطرون-علي-المراكز-الأولي-في-ختام-البطولة-العربية-(1)
حفل ختام البطولة العربية والإفريقية للداوثلون بالأقصر

 

اللاعبين-المصريين-والتوانسة-يسيطرون-علي-المراكز-الأولي-في-ختام-البطولة-العربية-(2)
اللاعبين المصريين والتوانسة يسيطرون على المراكز الأولى فى بطولة الداوثلون بالأقصر

 

اللاعبين-المصريين-والتوانسة-يسيطرون-علي-المراكز-الأولي-في-ختام-البطولة-العربية-(3)
جانب من توزيع الميداليات على الفائزين بالمراكز المتقدمة

 

اللاعبين-المصريين-والتوانسة-يسيطرون-علي-المراكز-الأولي-في-ختام-البطولة-العربية-(4)
رفع علم مصر بالبطولة فى كافة المسابقات

 

اللاعبين-المصريين-والتوانسة-يسيطرون-علي-المراكز-الأولي-في-ختام-البطولة-العربية-(5)
نائب المحافظ يشارك فى تكريم الفائزين بالبطولة

 

اللاعبين-المصريين-والتوانسة-يسيطرون-علي-المراكز-الأولي-في-ختام-البطولة-العربية-(6)
الفنان سامح الصريطى يوزع الميداليات

 

اللاعبين-المصريين-والتوانسة-يسيطرون-علي-المراكز-الأولي-في-ختام-البطولة-العربية-(7)
سيلفى الابطال للفائزين بالمراكز المتقدمة فى البطولة

 

اللاعبين-المصريين-والتوانسة-يسيطرون-علي-المراكز-الأولي-في-ختام-البطولة-العربية-(8)
صورة تذكارية للفنان سامح الصريطى مع الفائزين بالبطولة

 

اللاعبين-المصريين-والتوانسة-يسيطرون-علي-المراكز-الأولي-في-ختام-البطولة-العربية-(10)
رفع علم مصر بفوز ابطال مصر بالمراكز الاولي

 

اللاعبين-المصريين-والتوانسة-يسيطرون-علي-المراكز-الأولي-في-ختام-البطولة-العربية-(11)
جانب من حفل ختام البطولة بكورنيش الاقصر

 

اللاعبين-المصريين-والتوانسة-يسيطرون-علي-المراكز-الأولي-في-ختام-البطولة-العربية-(12)
نائب المحافظ يسلم الميداليات للفائزات

 

اللاعبين-المصريين-والتوانسة-يسيطرون-علي-المراكز-الأولي-في-ختام-البطولة-العربية-(13)
صورة تذكارية للمشاركين فى الحفل الختامى للبطولة
 
 
اللاعبين-المصريين-والتوانسة-يسيطرون-علي-المراكز-الأولي-في-ختام-البطولة-العربية-(14)
 

 

اللاعبين-المصريين-والتوانسة-يسيطرون-علي-المراكز-الأولي-في-ختام-البطولة-العربية-(15)
صورة سيلفى للفائزين بالمراكز الاولي

 

اللاعبين-المصريين-والتوانسة-يسيطرون-علي-المراكز-الأولي-في-ختام-البطولة-العربية-(16)
 
 
اللاعبين-المصريين-والتوانسة-يسيطرون-علي-المراكز-الأولي-في-ختام-البطولة-العربية-(17)
جانب من توزيع الميداليات من ممثل الامارات فى البطولة

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