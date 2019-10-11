صور.. إقبال ملحوظ على التصويت فى انتخابات نقابة الأطباء بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء البحر الأحمر، والتى من المقرر لها أن تستمر حتى الخامسة مساء.

وشهدت الساعات الأولى من فتح باب التصويت في الانتخابات، إقبالا ملحوظا من أعضاء الجمعية العمومية بالمحافظة، والبالغ عددهم 900 عضو، ممن لهم حق التصويت.

ويتنافس على مقعد نقيب أطباء البحر الأحمر، كل من الدكتور أحمد عبد المالك، والدكتور علاء ربيع، كذلك يتنافس 4 مرشحين على مقعدين فوق السن، و4 اخرين علي مقعدين تحت السن، وتجرى العملية الانتخابية بمقر النقابة بالغردقة .



انتخابات نقابة الأطباء بالبحر الأحمر



انتخابات نقابة الأطباء بالبحر الأحمر