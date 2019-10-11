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صور.. إقبال ضعيف على انتخابات نقابة الأطباء فى الفيوم

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:20 م
صور.. إقبال ضعيف على انتخابات نقابة الأطباء فى الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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يشهد نادى محافظة الفيوم، إقبالا ضعيفا على انتخابات نقابة الأطباء فى الفيوم، والتى بدأت فى التاسعة صباح اليوم، تحت إشراف المستشار ضياء الدين مصطفى رئيس اللجنة، ويتكون أعضاء اللجنة من الدكتور فرج عبد المعز الحفناوى والدكتور عزت رزق جنيدى وسامح رمضان عبد الفتاح، ويستمر التصويت حتى الخامسة مساء اليوم بعدها يغلق باب اللجنة لفرز الأصوات.

ويتنافس على مقعد النقيب 3 أطباء وهم الدكتور ممدوح راغب نقيب الاطباء الحالى بالمحافظة والدكتور صلاح ابو طالب مدير عام التأمين الصحى السابق بالفيوم ورئيس مجلس ادارة مركز أورام الفيوم والدكتور على كساب .

ويتنافس على مقاعد العضوية "فوق السن" 4 مرشحين وهم الدكتورة دينا الحادقة والدكتور محسن جمعه والدكتورة امانى طه والدكتور محمد عبد الله لاختيار اثنين منهم أما مقاعد العضوية تحت السن فيتنافس عليها 5 مرشحين وهم الدكتور وليد نصر والدكتور احمد رشوان والدكتور على عبد الله طه الشريف والدكتور احمد رضا مفتاح والدكتور رامى مجدى عدلى لاختيار 2 منهم.

 

إقبال ضعيف على انتخابات نقابة الأطباء فى الفيوم (1)
 
 
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة الأطباء فى الفيوم (2)
 
 
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة الأطباء فى الفيوم (3)
 
 
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة الأطباء فى الفيوم (4)
 
 
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة الأطباء فى الفيوم (5)
 
 
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة الأطباء فى الفيوم (6)
 
 
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة الأطباء فى الفيوم (7)
 
 
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة الأطباء فى الفيوم (8)
 
 
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة الأطباء فى الفيوم (9)
 
 
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة الأطباء فى الفيوم (10)
 
 
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة الأطباء فى الفيوم (11)
 
 
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة الأطباء فى الفيوم (12)
 
 
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة الأطباء فى الفيوم (13)
 
 
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة الأطباء فى الفيوم (14)
 
 
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة الأطباء فى الفيوم (15)
 
 
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة الأطباء فى الفيوم (16)
 
 
إقبال ضعيف على انتخابات نقابة الأطباء فى الفيوم (17)

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