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صور.. إجلاء 100 ألف شخص من منازلهم بلوس أنجلوس الأمريكية جرّاء الحرائق

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:10 م
صور.. إجلاء 100 ألف شخص من منازلهم بلوس أنجلوس الأمريكية جرّاء الحرائق حرائق الغابات
واشنطن /أ ش أ/

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أجبرت حرائقُ الغابات فى مدينة لوس أنجلوس جنوبى ولاية كاليفورنيا الأمريكية 100 ألف شخص على ترك منازلهم بعدما اكتسحت النيران شمال المدينة منذ ساعات.

وأوضحت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن المسؤولين الأمريكيين أخلوا 23 ألف منزل بالمدينة من ساكنيها؛ جرّاء هذه الحرائق.

ودعت شرطة لوس أنجلوس الجميع إلى الاستعداد لمواجهة هذا الحادث، وكانت حرائق الغابات جنوبى كاليفورنيا الأمريكية قد اندلعت مع هبوب رياح تبلغ سرعتها 60 ميلًا فى الساعة ساعدت على إشعال النيران، ما دفع بفرض عمليات إخلاء إلزامى لآلاف السكان.

أحد رجال الإطفاء
أحد رجال الإطفاء

 

النيران تستعر وتلتهم الأخضر واليابس
النيران تستعر وتلتهم الأخضر واليابس

 

النيران تلتهم أشجار
النيران تلتهم أشجار

 

النيران تلتهم الأشجار
النيران تلتهم الأشجار

 

النيران تلتهم سيارة
النيران تلتهم سيارة

 

النيران تلتهم نخلة
النيران تلتهم نخلة

 

النيران فى كاليفورنيا
النيران فى كاليفورنيا

 

محاولات السيطرة على النيران
محاولات السيطرة على النيران

 

مكافحة النيران
مكافحة النيران

 

مكافحة حرائق الغابات
مكافحة حرائق الغابات

 


إجلاء 100 ألف شخص

لوس أنجلوس الأمريكية

الحرائق

كاليفورنيا

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