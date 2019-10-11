سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 07:35 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

زعيم الديموقراطيين الجدد بكندا يحدد شروطه لدعم حكومة أقلية فى البلاد

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:03 ص
زعيم الديموقراطيين الجدد بكندا يحدد شروطه لدعم حكومة أقلية فى البلاد زعيم الحزب الديموقراطى الجديد جاجميت سينج
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد زعيم الحزب الديموقراطى الجديد جاجميت سينج الخميس الشروط التى يحتاجها لحصول أى من الحزبين الرئيسيين على دعمه فى حالة الوصول إلى برلمان دون أغلبية واضحة.
وكشفت استطلاعات الرأي الأخيرة عن أن البلاد تتجه إلى حكومة أقلية قد تميل قليلا إلى حزب المحافظين اليميني المعارض. 
وتطابقت شروط سينج إلى حد كبير مع برنامج حملته - الصيدلة الوطنية وبرامج رعاية الأسنان ، والسكن بأسعار معقولة ، والقضاء على الفائدة على قروض الطلاب، وفرض ضريبة على الأثرياء والعمل على مواجهة ظاهرة تغيير المناخ. كما أضاف سينج عنصرا جديدا: "تغيير طريقة التصويت في البلاد".
ويعد الإصلاح الانتخابي نقطة مؤلمة بشكل خاص لليبراليين، الذين وعدوا أن تكون انتخابات 2015 هي الأخيرة في ظل النظام الانتخابي التقليدي الأول، فقط لإلغاء توصيات اللجنة التي وضعوها معا لدراسة القضية.
ويدعم الحزب الديمقراطي الجديد نظام التمثيل النسبي المختلط، والذي يقول مؤيدوه إنه يعكس بشكل أفضل إرادة الناخبين كما عبر عنها في التصويت الشعبي. وقال سينج إن القضية تدور حول "إعادة السلطة للناس".
وأضاف سينج "أريد أن أنهي ذلك مرة واحدة وإلى الأبد ، وبالتالي أود أن أقول للكنديين، مع حكومة ديمقراطية جديدة ، مع وجود عدد أكبر من الديمقراطيين الجدد، يمكننا تحقيق ذلك".
ومن المرجح أن يواجه ترودو هجمات متواصلة من خصومه خلال مناظرة مساء اليوم. وتعتبر مناظرة اليوم فرصة أخيرة لزعماء الأحزاب الستة لإظهار بصماتهم قبل انتخابات 21 أكتوبر الجاري، خاصة فيما يتعلق بالناخبين المترددين في مقاطعة كيبيك.
وقال سينج إن الكثير من تركيزه سيكون على مهاجمة ترودو، على الرغم من الاستطلاعات التي تشير إلى أن حزب الكتلة الكيبيكية قد اكتسبت أرضية في كيبيك على حساب الديمقراطيين الجدد.


كندا

الحزب الديموقراطى الجديد

انتخابات البرلمان الكندى

حزب المحافظين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

نقابة المعلمين: عضوية مؤقتة للمقبولين بالعقود المؤقتة دون التقيد بالمؤهل التربوى

نقابة المعلمين: عضوية مؤقتة للمقبولين بالعقود المؤقتة دون التقيد بالمؤهل التربوى

دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات

دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات

الأوقاف تعلن فتح الباب لإمامة التراويح بمقابل من 2000 إلى 5 آلاف جنيه

الأوقاف تعلن فتح الباب لإمامة التراويح بمقابل من 2000 إلى 5 آلاف جنيه

تعرف على عقوبة حرمان الزوج من رؤية أولاده

تعرف على عقوبة حرمان الزوج من رؤية أولاده

التضامن: آخر موعد لتلقى طلبات تنمية مهارات الشباب للمهن الحرفية الثلاثاء

التضامن: آخر موعد لتلقى طلبات تنمية مهارات الشباب للمهن الحرفية الثلاثاء

4 موارد لتمويل صندوق التدريب والتأهيل للعاملين وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها

4 موارد لتمويل صندوق التدريب والتأهيل للعاملين وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها

"اقتراحات البرلمان" تخصص جلسات لعرض شكاوى المواطنين ومخاطبة الحكومة لحلها

"اقتراحات البرلمان" تخصص جلسات لعرض شكاوى المواطنين ومخاطبة الحكومة لحلها

أبرز المحطات فى أكبر قضية لـ"فساد القمح" بعد الحكم على المتهمين

أبرز المحطات فى أكبر قضية لـ"فساد القمح" بعد الحكم على المتهمين

كيف يجبر أردوغان شعبه على عدم انتقاد غزوه لسوريا؟

كيف يجبر أردوغان شعبه على عدم انتقاد غزوه لسوريا؟

الأمن يوافق على 40 ألف مشجع لودية مصر و بتسوانا

الأمن يوافق على 40 ألف مشجع لودية مصر و بتسوانا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة