رفع وإزالة 373 حالة إشغال من شوارع وميادين مدينة سمسطا جنوب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب محافظة حملة لإزالة الإشغالات برئاسة ناصر سيف، وفى حضور اللواء حمدى فرج ،المقدم محمد محسن مأمور مركز شرطة سمسطا،والمقدم حسام الديب مدير شرطة المرافق والرائد اشرف الخولى رئيس مباحث المركز،وأيمن عبيد نائب رئيس الوحدة المحلية ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

أسفرت الحملة عن إزالة ورفع 373 حالة إشغال متنوعة بعدد من الشوارع والميادين الحيوية بمدينة سمسطا،وشملت: تندات،يفط مخالفة، مظلات،تعديات على الأرصفة،عربات يد،باعة جائلين، استاندات وحامل، وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية وسيارة الكهرباء ووسط تأمين الجهات الأمنية، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل.

من جانب شدد المستشار هانى عبد الجابر محافظ على استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقا للقانون.