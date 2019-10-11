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حزب المحافظين الكندى يطلق برنامجه الانتخابى غدا

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:12 ص
حزب المحافظين الكندى يطلق برنامجه الانتخابى غدا زعيم المعارضة الكندية آندرو شير
أ ش أ

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أعلن حزب المحافظين الكندى (المعارض) أمس الخميس إطلاق برنامجه غدا بعد المناظرة المتلفزة الأخيرة حول المسابقة الفيدرالية باللغة الفرنسية.
وتعهد زعيم حزب المحافظين آندرو شير - الذي قضى اليوم في التحضير لمعركة المناظرة باللغة الفرنسية - بموازنة الميزانية خلال خمس سنوات، لكن الحزب لم يصدر بعد برنامجا كاملا للحملة يوضح بالتفصيل كيف سيتم تحقيق ذلك.
وقال شير - في وقت سابق من هذا الأسبوع - "أؤكد أن الكنديين سيرون برنامجنا بالكامل مع الكثير من الوقت لاتخاذ قرار قبل التصويت". وتنطلق استطلاعات الرأي المتقدمة يوم الجمعة الساعة 9 صباحا وستستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع قبل الإغلاق في الساعة 9 مساء يوم الاثنين.
وقال شير إن برنامجه سيحدد طريق حزبه نحو ميزانية متوازنة، مع أهدافه المتعلقة بخفض الإنفاق وخفض العجز، وسوف يشمل تقييمات المسؤول عن الميزانية البرلمانية.
وانتقد الزعيم الليبرالي جاستن ترودو زعيم حزب المحافظين لحجبه تفاصيل الإنفاق المحددة في برنامج الحزب حتى بعد المناظرات. وفي المناظرة التي جرت يوم الاثنين الماضي باللغة الإنجليزية، وصف ترودو ذلك بأنه "عدم احترام لكل كندي".
وفاز الليبراليون في انتخابات عام 2015 ببرنامج انتخابي ركز على إدارة العجز كوسيلة لرفع الاقتصاد عن طريق تمويل الاستثمارات الرئيسية في البنية التحتية وخفض الضرائب لكنهم كسروا وعودهم بموازنة الميزانية بحلول نهاية المدة الإنتخابية. ولا يمتلك الليبراليون لعام 2019 جدول زمني للقضاء على العجز.


كندا

حزب المحافظين الكندى

المعارضة الكندية

آندرو شير

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