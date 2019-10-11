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حبس المتهمين بالتشاجر بسبب خلاف بين عائلتين فى المنيب

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:48 م
حبس المتهمين بالتشاجر بسبب خلاف بين عائلتين فى المنيب مشاجرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة بحبس المتهمين بالتشاجر فى منطقة المنيب، بسبب خلافات عائلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

وتلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة المنيب، وانتقل الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، ومعاونه الرائد هشام فتحى إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين أفراد عائلتين، تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

المنيب

مشاجرة

الطب الشرعى

الجيزة

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