سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:34 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. انتخاب نقيب و 4 أعضاء بالتجديد النصفى لنقابة أطباء الغربية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:00 ص
اليوم.. انتخاب نقيب و 4 أعضاء بالتجديد النصفى لنقابة أطباء الغربية انتخابات نقابة الاطباء
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق صباح اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بمحافظة الغربية، تحت إشراف قضائي، لاختيار نقيبا للأطباء وعضوين فوق السن وعضوين تحت السن، ويتنافس على منصب النقيب 3 مرشحين لاختيار نقيبا للغربية، وهم الدكتور بهاء الدين توفيق، والدكتور بهاء فهمي والدكتور هشام صبحي.

وينافس على مقاعد أعضاء فوق السن 6 مرشحين لاختيار عضوين وهم كل من الدكتور أحمد عبد الشافي والدكتور السيد الماحى والدكتور جرجس رزق الله والدكتور حسين بريشة والدكتور محمد غازي والدكتور نبيل الشيخ.

وعلى مقاعد تحت السن يتنافس 5 مرشحين لاختيار عضوين، وهم الدكتور احمد عبد المعطي السمنودي والدكتور احمد الشرقاوي والدكتور سامح فليفل والدكتور وائل زكريا والدكتور وليد جابر.

 

 

 


نقابه الاطباء

محافظة الغربية

انتخابات نقابة الاطباء

التجديد النصفى لنقابة اطباء الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

16 مرشحا على 5 مقاعد فى التجديد النصفي لنقابة أطباء الإسماعيلية اليوم

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:00 ص

تعرف على 9 قواعد للمشاركة فى انتخابات الأطباء قبل فتح باب التصويت

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:00 ص

5 أطباء يتنافسون على مقعد النقيب بالدقهلية غدا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:32 م

389 طبيبا بالغربية يشكون تأخر إنجاز مشروع إسكان المهن الطبية.. إحالة رئيس الاتحاد وأعضاء المجلس السابقين للنيابة.. وبلاغات تتهم الشركة بإهدار المال العام.. أمين النقابة: موعد انتهاء التنفيذ 2016 ولم يتم التسليم

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

نقابة المعلمين: عضوية مؤقتة للمقبولين بالعقود المؤقتة دون التقيد بالمؤهل التربوى

نقابة المعلمين: عضوية مؤقتة للمقبولين بالعقود المؤقتة دون التقيد بالمؤهل التربوى

دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات

دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات

الأوقاف تعلن فتح الباب لإمامة التراويح بمقابل من 2000 إلى 5 آلاف جنيه

الأوقاف تعلن فتح الباب لإمامة التراويح بمقابل من 2000 إلى 5 آلاف جنيه

تعرف على عقوبة حرمان الزوج من رؤية أولاده

تعرف على عقوبة حرمان الزوج من رؤية أولاده

التضامن: آخر موعد لتلقى طلبات تنمية مهارات الشباب للمهن الحرفية الثلاثاء

التضامن: آخر موعد لتلقى طلبات تنمية مهارات الشباب للمهن الحرفية الثلاثاء

4 موارد لتمويل صندوق التدريب والتأهيل للعاملين وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها

4 موارد لتمويل صندوق التدريب والتأهيل للعاملين وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة