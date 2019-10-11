اليوم.. انتخاب نقيب و 4 أعضاء بالتجديد النصفى لنقابة أطباء الغربية

الغربية – مصطفى عادل

تنطلق صباح اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بمحافظة الغربية، تحت إشراف قضائي، لاختيار نقيبا للأطباء وعضوين فوق السن وعضوين تحت السن، ويتنافس على منصب النقيب 3 مرشحين لاختيار نقيبا للغربية، وهم الدكتور بهاء الدين توفيق، والدكتور بهاء فهمي والدكتور هشام صبحي.

وينافس على مقاعد أعضاء فوق السن 6 مرشحين لاختيار عضوين وهم كل من الدكتور أحمد عبد الشافي والدكتور السيد الماحى والدكتور جرجس رزق الله والدكتور حسين بريشة والدكتور محمد غازي والدكتور نبيل الشيخ.

وعلى مقاعد تحت السن يتنافس 5 مرشحين لاختيار عضوين، وهم الدكتور احمد عبد المعطي السمنودي والدكتور احمد الشرقاوي والدكتور سامح فليفل والدكتور وائل زكريا والدكتور وليد جابر.