المساحة: تثبيت علامات الحيز العمرانى فى 439 قرية ونجع بتكلفة 210 مليون جنيه

تلقت وزارة الرى تقريرا من المهندس على منوفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، حول الموقف التنفيذى للبروتوكولات والمشروعات القومية التى تتولى الهيئة تنفيذها مع العديد من الوزارات طبقا للخطة الاستراتيجية للدولة المصرية حيث كشف أنه تم الانتهاء من تحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمرانى لـ 439 قرية ونجع وكفر بالمرحلة الثالثة خلال الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 فى مشروع الحيز العمرانى الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتكلفة 210 مليون جنيه، ليصل جملة ما تم تنفيذه بكل المراحل الى 14218 قرية وكفر و 131 مدينة.

وأضاف التقرير أن بروتوكول ترسيم الحيازة الزراعية ( كارت الفلاح ) الموقع مع وزارة الزراعة بتكلفة 10 مليون جنية والذى يهدف إلى إنتاج خرائط رقمية فى 6 محافظات بغرض التحول من النظام الورقى إلى النظام الآلى باستخدام كارت الفلاح بين أصحاب الحيازات الزراعية والدولة لضمان توصيل مستلزمات الإنتاج لمستحقيها حيث تم إطلاق الكارت وبدأ العمل فى الأربع محافظات المتبقية من المرحلة الأولى وهى محافظات البحيرة - الشرقية - سوهاج - اسيوط.

وبالنسبة لبروتوكول حصر أملاك الأوقاف وتوقيعها على خرائط رقمية وورقية بالتعاون مع وزارة الإتصالات وهيئة الأوقاف المصرية بتكلفة 12 مليون جنيه تم تسليم 25 منطقة أوقاف بنسبة تنفيذ 100% وجارى الاتفاق على طباعة النسخة الثالثة من أطلس الأوقاف (92 ) مجلد يتضمن خرائط حصر ممتلكات الأوقاف داخل الجمهورية وخارجها وكذلك جارى التحضير لدورات تدريبية للعاملين بالأوقاف . وتشترك لجنة من هيئة المساحة فى تطوير نظام معلومات أراضى هيئة الأوقاف .

وأوضح أنه فيما يخص المشروع القومى للطرق 2030 الذى يتم بالتعاون مع هيئة الطرق والكبارى وجهاز مشروعات التعمير والهيئة العامة للطرق بتكلفة حوالى 115 مليون جنيه ، فقد انتهت الهيئة من تنفيذ أعمال الرفع المساحى لأربعة محاور ( محاور قوص - نقادة وسمالوط ودراو وديروط لربط شرق النيل بغربه ) وقدرت تعويضاتها بحوالى مليار جنيه وكذلك طرق ( روض الفرج و 30 يونيو وشبرا بنها الحر والإقليمى الدولى ووادى النطرون العلمين حيث تم صرف تعويضات 311 مليون جنيه لهذه الطرق خلال فترة التقرير ليصل ماتم صرفه مبلغ حوالى 3.3 مليار جنية من إجمالى 4 مليار جنيه تقريبا بنسبة صرف حوالى 83%.

وبالنسبة لبروتوكول مشروعات الرى لحصر ورفع وتوقيع مشروعات الرى على خرائط مساحية ٢٥٠٠:١ لصالح مصلحة الرى بتكلفة 100 مليون جنيه تم إنهاء خرائط PDF لـ 20 محافظة وانتهت الهيئة من محافظتى القاهرة والجيزة بنسب تنفيذ 90% و 30% ، كما تم تسليم خرائط حماية النيل للوجهين البحرى والقبلى والقاهرة الكبرى وجارى دراسة مد فترة البروتوكول لمدة 3 سنوات .

وفينا يخص بروتوكول حصر أملاك الصرف بالتعاون مع هيئة الصرف وشركة التعمير لخدمات التسجيل العقارى بتكلفة 20 مليون جنيه حيث تم رفع وتسليم كافة أملاك الهيئة من المبانى الإدارية وعددها 33 إدارة موقعة على خرائط P D F موضحا بها الإحداثيات وإدخالها بقواعد البيانات كما تم معالجة الملاحظات التى وردت من الصرف على الأعمال .

وفى مجال المحافظة على مستندات الهيئة من الكوارث الطبيعية مثل الحرائق والمياه ، فقد إنتهى الأرشيف الإلكترونى من أرشفة حوالى (15000) إستمارة من استمارات مشروعات النفع العام مثل الطرق والرى والصرف بمحافظات الدقهلية ودمياط و اسكندرية، وكذلك انتهى من حوالي(12000) إستمارة تغيير وهى الإستمارة التى تعد شهادة ميلاد وتغيرات لكل قطعة أرض وعقار على مستوى الجمهورية. كما يتابع بصفة مستمرة أعمال ترميم الخرائط الأصلية والمستندات والتى تتم بمعمل الترميم بالهيئة وذلك حرصا على المصادر المساحية بالهيئة .

وبالنسبة للخدمات المباشرة المقدمة للمواطنين وحل مشاكلهم فقد قامت الهيئة بتسجيل 24000 قطعة أرض وعقار بالإضافة الى حل حوالى 5000 مسألة من مسائل فصل الحد ووضع العلامات المساحية على الحدود بين أصحاب الشأن خلال فترة التقرير.

وفى مجال التدريب والتنمية البشرية قام مركز التدريب الرئيسى وفروعه بنشاط مكثف خلال فترة التقرير وذلك بتنفيذ 54 دورة لعدد حوالى 700 متدرب منهم حوالى 300 متدرب تدريب صيفى مجانى لطلاب الجامعات شعبة المساحة والخرائط وعدد 350 متدرب من غير العاملين بالهيئة برسوم فى دورات الرفع المساحى و الاوتوكاد والميزانية ونظم المعلومات الجغرافية (ARC-GIS)إضافة الى 50 متدرب تم تدريبهم خارج الهيئة فى دورات ( إدارة المشروعات - القيادات الشابة - التدريب الاستراتيجي برنامج وطنى 2030) الى جانب دورة خاصة لمهندسى السد العالى فى قراءة ومعالجة بيانات الخرائط الرقمية وذلك فى إطار التعاون مع الهيئات التابعة للوزارة .

وأشار منوفى إلى أن الأعمال التى تم إسنادها للهيئة مثلث ماسبيرو والتى حرصت الدولة - ممثلة فى وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة وصندوق العشوائيات - على تكليف هيئة المساحة بالمشاركة فى أعمال تعويضات المتضررين من نزع ملكية أراضى المنطقة .

ومن إنجازات الهيئة ايضا اعمال الرفع المساحى لمثلث بشتيل الذى يعتبر نقلة حضارية لمحافظة الجيزة فهو نقطة ربط رئيسية بين المحاور والطرق المرورية الجديدة والقديمة لشمال مصر وجنوبها وذلك بالتنسيق مع وزارتى النقل والإسكان، كما تم تسليم أعمال الرفع المساحى لأراضى قرى شباب الخريجين بجمعية 25 يناير التابعة لمراقبة جنوب التحرير بمحافظة البحيرة حيث تم تسليم نسختين من 14 خريطة مقياس 1/ 2500 و14 ملزمة معتمدة تتضمن جميع قطع أراضى الجمعية، و تم استئناف الأعمال المساحية الخاصة بمنطقة سفنكس بالشيخ زايد بالتنسيق مع المجتمعات العمرانية الجديدة .

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء الكتاب الدورى الذى يؤكد على ضرورة إلزام الوزارات والجهات بالتنسيق مع هيئة المساحة بشأن وضع المواصفات الخاصة بالخرائط المساحية المطلوب إنتاجها من جانب جهات أخرى غير الهيئة لضمان دقتها مع موافاة الهيئة بنسخة من تلك الخرائط لتسجيلها بقاعدة البيانات المخصصة لها حتى يتسنى للجهات الأخرى الإستفادة من تلك الخرائط فى حالة طلبها .

وأشار التقرير إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال ترميم وتأهيل ديوان عام الهيئة من صرف صحى دهانات للواجهات ذلك ضمن خطة الهيئة لتأهيل وصيانة ثروتها من المبانى بالقاهرة والمحافظات .