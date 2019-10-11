"البنتاجون " تحذر تركيا من التوغل فى سوريا وتؤكد يحمل مخاطر عواقب وخيمة

واشنطن (رويترز)

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، إن وزير الدفاع مارك إسبر، أبلغ نظيره التركى بأنهما بحاجة لإيجاد وسيلة لتهدئة الوضع فى شمال شرق سوريا "قبل أن يتعذر إصلاحه"، محذرا من أن التوغل التركى يحمل مخاطر عواقب وخيمة على أنقرة.

وذكر بيان للبنتاجون ،أن إسبر قال لنظيره التركى خلوصى أكار: "على الرغم من تقديرنا لعلاقتنا الثنائية الاستراتيجية ، إلا أن هذا التوغل يخاطر بمواجهة تركيا عواقب وخيمة"، مضيفا أن تصرفات تركيا قد تضر بالجنود الأمريكيين فى سوريا.

وحث إسبر خلال المكالمة ، تركيا بقوة على التوقف عن إجراءاتها فى شمال شرق سوريا من أجل زيادة احتمالات توصل الولايات المتحدة وتركيا وشركائنا لسبيل مشترك لتهدئة الوضع قبل أن يتعذر إصلاحه"

وأشار بيان البنتاجون ، إلى أن المكالمة الهاتفية جرت أمس الخميس.