الإسكان تتيح 47 قطعة أرض بـ10 مدن جديدة لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة

كتب أحمد حسن

وافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص 10 قطع أراضٍ بمدينة 6 أكتوبر، وهى، قطعة الأرض رقم 22 بمساحة حوالي 14.69 فدان بمركز خدمات التوسعات الشرقية بالمدينة لصالح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لإقامة مجمع رياضي، وقطع الأراضي أرقام (29-30-31-32-33-34) بمساحة إجمالية 9079 م2، بمركز خدمات السياحية الأولى والثانية بالمدينة، لإقامة نشاط تجاري، لصالح برايم لاند للاستثمار العقاري، وقطعة الأرض رقم 424 بمساحة 300 م2 بمنطقة ورش الشباب الــ300 م2، بنشاط "ورش" صناعات غذائية بالمنطقة الصناعية السادسة بالمدينة (صناعات غذائية)، وقطعة الأرض رقم (158-A) بمساحة 8204.62 م2 بنشاط "مخازن" بمنطقة المخازن بالمدينة لإقامة مشروع مخازن لصالح جولدن فايف جروب للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وقطعة الأرض رقم 146 بمساحة 17734.9 م2 بنشاط "مخازن" بمنطقة المخازن بالمدينة، لإقامة مشروع مخازن لصالح مجموعة العلا للصلب.

من جانبه قال المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان، أنه تمت الموافقة على تخصيص 4 قطع أراضٍ بمدينة العلمين الجديدة، وهى، قطعة أرض بمساحة 10.42 فدان بجوار مشروع "سكن مصر" بالمدينة، لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة كهرباء مصر، لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وقطعتي الأرض بمساحتي (679م2 - 641م2)، لإقامة مخبزين (بلدي - حلواني فينو)، بمنطقة خدمات مشروع الإسكان المميز بالمدينة، وقطعة أرض بمساحة 784 م2 بمنطقة خدمات "سكن مصر" بالمدينة، لإقامة مخبز بلدي، وتخصيص جزء من مبنى (B-13) الدور الأرضي بمساحة 560 م2، بالمنطقة الترفيهية بالمنطقة الشاطئية، بالمدينة، لصالح بنك الاتحاد الوطني لاستخدامها كمقر للبنك.



وأشار إلى أنه تم تخصيص 11 قطعة أرض بمدينة السادات، وهى، قطعة الأرض رقم (269/) من الأراضي المستحدثة بنشاط صناعي "غذائي" بمحور المنطقة الصناعية السابعة بالمدينة بمساحة 7846 م2 (لصالح شركة مجموعة عربيا التجارية، لإقامة مشروع صناعي بنشاط غذائي، وقطعة أرض بمساحة إجمالية 12 فداناً خلف منطقة المطورين بمدينة السادات لصالح شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها "انسومات" لإقامة مصنع للمواد العازلة، وقطعة أرض بمساحة 7500 م2 بمحور خدمات بين المنطقتين 15.17 علي طريق أبوبكر الصديق بالمدينة لإقامة نشاط تجاري، لصالح شركة الرحاب للتطوير العقاري وإدارة المشروعات، لإقامة نشاط تجاري، وقطعة الارض رقم 11 بمساحة 2000 م2 بمحور خدمات الحى الثالث بالمدينة، لصالح مكتب ليدر للمحاسبة والمراجعة، لإقامة نشاط إدارى مهنى، وقطعة الارض رقم (184/) بمساحة 8409 م2 لاقامة نشاط صناعي (مصنع لانتاج المواسير البلاستيك ومستلزمات وخراطيم الري) بمحورالمنطقة الصناعية السابعة بالمدينة، وقطعة أرض بمساحة 3800 م2 بمحور الحى السادس بالمدينة، لصالح شركة اعمار مصر للاستثمار العقارى، لإقامة نشاط تجارى إدارى، وقطع الأراضى أرقام (13,12,11) بمساحة اجمالية 2081 م2بمحور خدمات الحى السادس بالمدينة، لصالح شركة دريم للتنمية العمرانية، لإقامة نشاط تجارى إدارى سكنى، وقطعة الارض بمساحة 2000 م2 قطعة ارض بالمنطقة السكنية الثالثة عشرة بالمدينة، لصالح الشركة المصرية للاستثمار العقارى وادارة وتشغيل محطات الوقود، لاقامة محطة خدمة وتموين سيارات، وقطعة الارض بمساحة 1042م2 بالمنطقة السكنية الثالثة بالمدينة، لصالح شركة الغازى جروب، لاقامة نشاط تجارى ادارى سكنى، وقطعة الارض رقم (7) بمحور المنطقة الصناعية السابعة بالمدينة بمساحة 14062,5م لاقامة توسع لمصنع قائم، لصالح شركة ايفر فايبر للفايبر جلاس والصناعات الهندسية، وقطعة الأرض رقم (4/) بالمنطقة السكنية الثالثة بالمدينة بمساحة حوالي 919م2، لإقامة نشاط تجاري إداري سكني، لصالح شركة وطن العقارية.



وأضاف، تمت الموافقة على تخصيص 8 قطع أراضٍ بمدينة أسيوط الجديدة، وهى، قطع الأراضي أرقام (26 - 28 - 30) بمساحة (35779 م2) بمنطقة التوسعات الجنوبية بالمدينة، لصالح شركة المظلوم للتجارة والتوكيلات بدلا من قطع الأراضي أرقام ( 45 – 46 – 47 ) بمساحة (28500 م2 ) نظرا لمرور خطوط ضغط عالي بالقطعة السابق تخصيصها للشركة بذات المنطقة، لإقامة نشاط مخازن للسيراميك والبورسلين والموبيليا والإضاءة، وقطع الأراضى أرقام (17- 18- 19- 20-21) بمساحة 2327م2، بمنطقة الورش بالتوسعات جنوب غرب المدينة، لاقامة مركز خدمة وصيانة السيارات، بجانب تخصيص قطعتى أرض بمدينة قنا الجديدة، وهما، قطعة الأرض بمساحة 4671 م2 بمركز خدمات الحي الثاني بالمدينة، لصالح نقابة الأطباء الفرعية بقنا، لإقامة مقر إداري للنقابة، وقطعة أرض رقم (29) بمساحة 5000 م2 تقريبا بمركز خدمات الحي الأول بالمدينة، لإقامة مركز طبي لصالح شركه مستشفي دار العيون – قنا.



وأشار المهندس طارق السباعى، إلى أن المجلس وافق على تخصيص قطعتى أرض بمدينة المنيا الجديدة، وهما، قطعة الأرض بمساحة إجمالية حوالي 110 أفدنة بالحى السياحى بالمدينة لصالح شركة عامر للتنمية السياحية، لاقامة نشاط عمراني متكامل، وقطعة الارض بمساحة اجمالية حوالي 4196م2 بمنطقة الخدمات الاقليمية بالـ1360 فدانا بنظام الشراء بالمدينة لصالح شركة العربي للتجارة والصناعة، لاقامة منطقة لوجيستية لتنمية المدينة، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بمساحة 5567.45م2 بالحي السكني الثاني بالمجتمع المحلي الخامس بمدينة برج العرب الجديدة لإقامة نشاط دار مسنين ودار أيتام، لصالح جمعية العروة الوثقي الإسلامية، وذلك بنظام البيع، وتخصيص 96 وحدة سكنية بالعمارات أرقام (10 ، 12 ، 13 ، 14) بمشروع "دار مصر" بالمرحلة الثانية نموذج (B) بالمجتمع العمراني الخامس بالحي السكني الثالث بمدينة برج العرب الجديدة، لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهندسين بالبحيرة.