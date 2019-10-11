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اضبط مخالفة.. كتل خرسانية وكاوتش لتغطية بلوعات صرف صحى بالمحلة.. صور

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:57 ص
اضبط مخالفة.. كتل خرسانية وكاوتش لتغطية بلوعات صرف صحى بالمحلة.. صور بالوعات الصرف
الغربية - عادل ضرة

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عبر سكان شارع جمال عبد الناصر بمنطقة منشية البكرى بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية عن غضبهم بعد تغطية بلوعات صرف صحى مفتوحة بكتل خرسانية وإطارات السيارات، لإرشاد المواطنين وأصحاب السيارات لعدم الاقتراب منها.

ورصد "اليوم السابع" عددا من بلوعات الصرف الصحى المغطاة بكتل خرسانية، وإطار سيارة، بديلا لأغطية الصرف الصحى بعد قيام لصوص بسرقتها، وبيارة أخرى ترتفع عن منسوب الأرض بـ75سم.

وأكد سكان المنطقة أن وضع هذه البلاعات قائم منذ شهور، بعد سرقة أغطيتها، وهو ما دفعهم لوضع كتل خرسانية وإطار سيارة على البلاعات المفتوحة لإرشاد السكان وأصحاب السيارات بعدم الاقتراب منها خشية السقوط فيها.

وأكد إبراهيم الشربينى أحد السكان أن الشارع من الشوارع الحيوية الرئيسية وهو الموازى لقضبان السكة الحديد، مشيرا إلى أن الشارع شهد عدة حوادث نتيجة سقوط عجلات السيارات بها وإحداث تلفيات جسيمة بها لعدم رؤية قائديها لها، وهو ما دفعهم لتغطيتها بكتل خرسانية وإطار كاوتش سيارة لإرشاد المارة.

وأشار جمال عثمان أحد السكان إلى أن جامعى الخردة يقومون بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى لبيعها بالكيلو، وهو ما يعرض أرواحنا وأرواح أطفالنا للخطر، مناشدا المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، بتوفير أغطية لبلوعات الصرف الصحى المفتوحة وإحاطتها بالأسمنت لمنع النباشين وجامعى الخردة من سرقتها.

بلوعات الصرف (4)
بالوعات الصرف
 
بلوعات الصرف (1)
بالوعات الصرف 
 
بلوعات الصرف (2)
بالوعات الصرف 
 
بلوعات الصرف (3)
بالوعات الصرف

محافظه الغربيه

رئيس شركة مياه الغربيه

المحله

بلوعات صرف صحي مفتوحة

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