استعجال التحريات حول عاطلين لاتهامهما بسرقة الشقق السكنية فى الدرب الأحمر

كتب سليم على

تباشر نيابة الدرب الأحمر الجزئية ، التحقيق مع عاطلين، تم القبض عليهما أثناء سرقتهما للشقق السكنية والاستيلاء على محتوياتها بدائرة القسم ، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من الاهالى يفيد بقيام عاطلين بسرقتهما لعدد من الشقق السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما أموال و مشغولات ذهبية، واقتادتهما رجال المباحث إلى القسم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.