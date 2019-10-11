استطلاع: جونسون لن يحصل على الأغلبية فى الانتخابات العامة

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كشف استطلاع رأى عُرض خلال مؤتمر حزب المحافظين السنوي، النقاب عن عدم قدرة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الحصول على الأغلبية بالانتخابات العامة، إلا حال تنفيذه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست).



وحصلت صحيفة (ديلى تليجراف) البريطانية على الاستطلاع الذى تم عرضه خلال اجتماع نواب حزب المحافظين البريطانى فى مدينة مانشستر يوم الإثنين 30 سبتمبر الماضي.



وأشارت إلى أنه باقتران ردود فعل الناخبين لـ5 سيناريوهات لـ"البريكست"، أظهرت أن حزب المحافظين يمكن أن يفوز بأغلبية الأصوات فى مجلس العموم فى حال مغادرة البلاد التكتل الأوروبى 31 أكتوبر الجاري، فى حين أن أى تأخير حتى لو أدى ذلك للخروج مباشرة دون اتفاق بعد الانتخابات أو إلغاء الخروج بشكل كامل، سيترك البرلمان معلقًا.



وكان قد عقد المحافظون البريطانيون فى 30 سبتمبر الماضي، مؤتمرا استمر 4 أيام حيث ناقش قضايا يتبناها اليسار مثل أسبوع عمل محدد بأربعة أيام من دون تغيير فى الأجور وإلغاء المدارس الخاصة وتحقيق التوازن فى انبعاثات الكربون بحلول 2030، من أجل تحديد الخطوط العريضة لحملته فى الانتخابات التشريعية لكن ظلت القضية الكبرى خلال المؤتمر هى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

ودعا وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب خلال المؤتمر، لاغتنام الفرصة التاريخية فى ظل قيادة جونسون كى تتمكن بريطانيا من التواصل مع العالم بشروطها الخاصة، قائلا "إن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبى بنهاية شهر أكتوبر بدون تحفظات أو قيود".