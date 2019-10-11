اختتام دورة مركز علوم الحاسب للعاملين فى القطاع الحكومى بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات التابع لديوان عام محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، اختتامه لدوره تدريبية عن التنمية البشرية للعاملين فى القطاع الحكومى تحت رعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتحت إشراف ومتابعة العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، رئيس مجلس إدارة المركز، وتأتى تزامنًا مع احتفال المحافظة بالذكرى السادسة والأربعين لنصر السادس من أكتوبر.

وقال عبد المنعم إبراهيم أبو رياش، مدير المركز، إن الدورة استهدف عدد 29 متدربا من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، بهدف الارتقاء وتحسين مستوى الأداء الخدمات التى تقدم للمواطنين بالمحافظة ومراكزها الإدارية والقرى.

وأضاف أنه قدم الدورة أيمن علوى خبير التنمية البشرية، وان برنامج التنمية البشرية الذى يتم تدريب الموظفين عليه يعد أول برنامج تنفذه محافظة شمال سيناء تحت عنوان" الأساليب الحديثة فى التنظيم"، بهدف الارتقاء وتحسين مستوى أداء الخدمات التى تقدم للمواطنين بالمحافظة ، وذلك من خلال برامج تدريبية وورش عمل يقدمها متخصص فى التدريب .

وقال إنه سبق وقام المركز بتنفيذ دورات تدريبية خلال الفترة الماضية على أساسيات الحاسب الآلى ، ودورتين للتدريب على قواعد البيانات، استهدفت الموظفين بمختلف المصالح الحكومية وشباب الخريجين والطلبة وأعضاء الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، لافتا أن المركز يسعى لتطوير منظومة التدريب على الحاسب الآلى لمواكبة التطور التكنولوجى وإضافة برامج جديدة لتنمية مهارات العاملين بجانب سد الفجوة بين خريجى الجامعات وسوق العمل فى إكسابهم وتدريبهم على برامج الحاسب الآلى لاقتحام سوق العمل.