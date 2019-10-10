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5 مشاكل صحية يخشاها الجنس الرجالى مع التقدم فى العمر

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:00 ص
5 مشاكل صحية يخشاها الجنس الرجالى مع التقدم فى العمر أمراض يخشاها الرجال
كتبت هند عادل

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يخشى الرجال من عدد من الأمراض التى تميز الجنس الرجالى عن الجنس الناعم، فهناك عدد من الحالات الصحية التي تصيب الرجال فقط مثل سرطان البروستاتا وانخفاض هرمون التستوستيرون، وتوجد  5 مشاكل صحية يخشى منها الرجال عند تقدمهم في العمر، وفقا لما ذكره موقع"healthline".

 

5 مشكلات صحية يخشاها الجنس الرجالى مع التقدم فى العمر 

سرطان البروستاتا
 

وتؤكد العديد من النتائج الاحصائية أن 1 من كل 9 رجال سوف يصابون بسرطان البروستاتا خلال حياتهم ، وحوالي 50 بالمائة من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و 60 عامًا يعانون من تضخم البروستاتا الحميد (BPH) ، وهو تضخم غير سرطاني لنفس العضو.

يختلف نظام علاج سرطان البروستاتا من شخص لأخر، قد يوصي بعض مقدمي الرعاية الصحية باتباع نهج انتظار متيقظ، حيث يميل إلى النمو ببطء شديد، كثير من الرجال الذين يصابون بسرطان البروستاتا ينجو منه.

 

التهاب المفاصل
 

يشعر الكثير من الرجال بالتهاب المفاصل في اليدين أو الكتفين والركبتين، هذه المشاكل الصحية تخص الرجال الذين يرغبون في الحفاظ على حركتهم ولياقتهم البدنية وخاصة الرياضيين أو من لديهم أنماط حياة نشطة للغاية.

ومن المفارقات، أن بعض المساعي الرياضية المتطرفة التي يقوم بها بعض الرجال في سن المراهقة تتسبب في ألم المفاصل في العقود اللاحقة، الرجال الذين يعملون بأيديهم أو أجسادهم قد يتصورون أيضًا خطرًا على رزقهم في العقود قبل بلوغهم سن التقاعد.

على الرغم من أن بعض تدهور المفاصل المرتبط بالعمر أمر لا مفر منه ، إلا أنه يمكن فعل الكثير لتحسين صحة المفاصل من خلال أسلوب الحياة والنظام الغذائي.

 

انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون
 

يعد فقدان هرمون تستوستيرون المرتبط بالعمر جزءًا طبيعيًا من التقدم في السن مما يقلل من الدافع والرفاهية العامة.

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والزنك يمكن أن تساعد الجسم على زيادة هرمون تستوستيرون عن طريق توفير اللبنات الأساسية، كما يمكن أن تساعد تغييرات نمط الحياة أيضًا مثل ممارسة المزيد من التمارين، وقضاء وقت طويل في الهواء الطلق، وبذل الجهود لتخفيف التوتر.

 

الخرف والزهايمر والاضطرابات المعرفية ذات الصلة

بالنسبة لكثير من الرجال، فإن فكرة فقدان الوظيفة الإدراكية مخيفة غالبا ما يصابون بهذا القلق من خلال رؤية شيوخهم أو أولياء أمور أصدقائهم المقربين أو الذين يعانون من الخرف أو السكتة الدماغية أو مرض الزهايمر أو غير ذلك من المشكلات التي تسبب فقدان الذاكرة أو الإدراك.

يمكنك أن تبقي عقلك نشيطًا من خلال ممارسة الألعاب والألغاز العاملة والبقاء على اتصال اجتماعي. إنها تحافظ على مسارات نظامك العصبي تعمل بسلاسة أكثر لسنوات عديدة.

 

صحة الدورة الدموية
 

مشاكل الدورة الدموية تشمل 2 من أهم 10 أسباب وفاة للرجال يمكن أن تبدأ مبكرا بضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول في الدم، ثم تتطور إلى مشاكل أكثر خطورة، يمكن أن يساعد شيئان في تحسين صحة الدورة الدموية مراقبة عمل القلب والأوعية الدموية بانتظام.

هذا يعني الذهاب إلى الطبيب سنويًا لفحص الكولسترول وضغط الدم وعلامات حيوية أخرى ومقارنتها مع قراءاتك السابقة ويشمل أيضًا الحصول على 3 إلى 4 تمارين للقلب معتدلة كل أسبوع، من 20 إلى 40 دقيقة لكل منهما.

 

العمر والوراثة
 

إلى جانب تلك المشاكل الصحية المحددة الخمس، أبلغ الكثير من الرجال عن قلقهم بشأن شيئين يؤثران بشكل كبير على صحتهم ولكنهم لا يستطيعون فعل أي شيء وهما العمر والوراثة.

العمر والوراثة يدوران ببال من عقول الرجال، لأنه لا يوجد شيء يمكنهم القيام به حيالهم، في مواجهة النهج الثابت في المستقبل، والموروثات الوراثية من الماضي غير القابل للتغيير، من المفهوم كيف يمكن للرجل أن يقلق بشأن مثل هذه الأشياء فلا يمكن التوقف عن تقدم العمر ولا يمكن تغيير الجينات.

 

 


امراض تصيب الرجال

سرطان البروستاتا

الزهايمر

التهاب المفاصل

الخرف

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