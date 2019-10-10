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5 أطباء يتنافسون على مقعد النقيب بالدقهلية غدا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:32 م
5 أطباء يتنافسون على مقعد النقيب بالدقهلية غدا نقابة الأطباء - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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تبدأ غدا انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء ونقابة الدقهلية، ومن المقرر فتح لجان التصويت من الساعة 9 صباحا حتى الخامسة مساءا، حيث تجرى الانتخابات بمقرى النادى الاجتماعى للأطباء بطلخا، وقد أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن من يحق لهم التصويت يبلغ  20 ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية، ممن لهم حق التصويت، والذين قاموا بسداد الاشتراكات حتى 2018.

وينافس على مقعد نقيب أطباء الدقهلية، 5 من المرشحين وهم الدكتور سمير عطية مدير مستشفى الطوارئ، والدكتور أسامة الشحات رئيس قسم سابق بمستشفى المنصورة الدولى، والدكتور الأمير مبارك، والدكتور أيمن الباز، والدكتور عبدالناصر البحيرى بينما يتنافس 8 مرشحين على مقعدين فوق 15 سنة، و7 مرشحين على معقدين تحت السن.
 
واستعدت اللجنة المشرفة على الانتخابات بتجهيز اللجان الانتخابية والتى بلغ عدده 6، لجان، تحت إشراف قضائى.
 
وسوف يحصل الناخب على 7 استمارات للتصويت من بينهم ثلاثة استمارات خاصة بالنقابة الفرعية لاختيار النقيب، وعضوية فوق 15 سنة، وعضوين تحت 15 سنة.

 


الدقهلية

انتخابات نقابة الأطباء بالدقهلية

أطباء الدقهلية

نقيب أطباء الدقهلية

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