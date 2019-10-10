5 أطباء يتنافسون على مقعد النقيب بالدقهلية غدا

وينافس على مقعد نقيب أطباء الدقهلية، 5 من المرشحين وهم الدكتور سمير عطية مدير مستشفى الطوارئ، والدكتور أسامة الشحات رئيس قسم سابق بمستشفى المنصورة الدولى، والدكتور الأمير مبارك، والدكتور أيمن الباز، والدكتور عبدالناصر البحيرى بينما يتنافس 8 مرشحين على مقعدين فوق 15 سنة، و7 مرشحين على معقدين تحت السن.

واستعدت اللجنة المشرفة على الانتخابات بتجهيز اللجان الانتخابية والتى بلغ عدده 6، لجان، تحت إشراف قضائى.

وسوف يحصل الناخب على 7 استمارات للتصويت من بينهم ثلاثة استمارات خاصة بالنقابة الفرعية لاختيار النقيب، وعضوية فوق 15 سنة، وعضوين تحت 15 سنة.