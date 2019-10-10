سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

231 مليار درهم تجارة دبى بتقنية المعلومات فى 10 سنوات

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:33 م
231 مليار درهم تجارة دبى بتقنية المعلومات فى 10 سنوات تقنية المعلومات ارشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
أظهرت إحصائيات أصدرتها جمارك دبي بمواكبة أسبوع جيتكس للتقنية 2019 أن دبي استطاعت أن تضاعف تجارتها الخارجية في قطاع تقنية المعلومات خلال السنوات العشر الماضية مع وصول نسبة النمو المحققة في التجارة بهذا القطاع بين العامين 2009 و2018 إلى 97%، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية بتقنية المعلومات في العام 2018 نحو 231 مليار درهم 117 مليار درهم في العام 2009.
 
وفي النصف الأول من العام 2019 بلغت نسبة النمو في تجارة دبي بتقنية المعلومات نحو 3% مقارنة بالنصف الأول من العام 2018 لتصل قيمتها إلى 118 مليار درهم مقابل 114 مليار درهم، وقد بلغت قيمة الواردات في النصف الأول من العام الحالي 60 مليار درهم وبلغت قيمة الصادرات 875 مليون درهم محققة نمواً بنسبة 15%، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 57 مليار درهم محققة نمو بنسبة 8%. وتتقدم الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي في التجارة بقطاع تقنية المعلومات بقيمة 32 مليار درهم تليها فيتنام في مركز الشريك التجاري الثاني بقيمة 15 مليار درهم ثم المملكة العربية السعودية في مركز الشريك التجاري الثالث بقيمة 9 مليارات درهم.

جمارك دبي

تقنية المعلومات

المملكة العربية السعودية

الامارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

تعرف على أعمال أولجا توكاركوك الحاصلة على جائزة نوبل 2018

تعرف على أعمال أولجا توكاركوك الحاصلة على جائزة نوبل 2018

سفارة تونس بالقاهرة: لا توجد أى معوقات لنقل جثمان المخرج شوقى الماجرى

سفارة تونس بالقاهرة: لا توجد أى معوقات لنقل جثمان المخرج شوقى الماجرى

رسميا.. الحكومة تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية

رسميا.. الحكومة تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة