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21 أكتوبر.. فتح باب الترشح لانتخابات نادى القضاة والاقتراع 20 ديسمبر

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:09 م
21 أكتوبر.. فتح باب الترشح لانتخابات نادى القضاة والاقتراع 20 ديسمبر نادى القضاة
كتبت هدى أبو بكر

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قرر نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادى، إعتبارا من يوم 21 أكتوبر الجارى وحتى 27 من نفس الشهر.

وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي  القضاة ، أن مجلس الإدارة  قرر باجتماعه  أمس فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر وذلك اعتبارا من يوم الإثنين الموافق  21 أكتوبر الجارى إلى يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجارى من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء عدا يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة السادسة مساء، على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر المقبل.

 


انتخابات القضاه

انتخابات نادى القضاه

نادى القضاه

انتخابات القضاء

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