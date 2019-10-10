200 ألف جنيه تنقذ حياة "مريم" من الموت مثل شقيقتيها التوأم بالمحلة.. صور

الغربية – مصطفى عادل

مأساة حقيقية تعيشها أسرة الطفلة مريم محمد موسى البالغة من العمر 3 سنوات من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والتى نهش المرض جسدها وأجلسها التعب وأصبحت لا تقدر على الوقوف أو الجلوس أو الحركة مثلما حدث لشقيقتيها التوأم رحمة وحنين، اللتين فارقتا الحياة لإصابتهما بضمور بخلايا المخ وضمور بالعضلات واحتياجهما لعملية زرع نخاع، ولكن قدر الله قد نفذ وفارقتا الحياة لعدم استطاعة الأسرة تحمل تكاليف العملية للطفلتين، رغم طرقهم أبواب المستشفيات، وتخشى أسرة الطفلة أن تلقى نفس مصير شقيقتيها، ويفقدونها بعد أن وهبهم الله الطفلة لتخفف عنهم حزنهم على فراق شقيقتيها، وتحتاج هذه الطفلة لعملية زرع نخاع بـ200 ألف جنيه لإنقاذها من الموت.

تقول ميادة مصطفى محمد والدة الطفلة مريم لـ"اليوم السابع": بعد فراق الطفلتين رزقها الله بالطفلة "مريم" والتى تبلغ من العمر 3سنوات، وولدت الطفلة سليم وكان تتحرك وتقف وتمشى على قدميها، ومنذ 3شهور، أصيبت بنفس المرض الذى نهش جسد شقيقتيها، وتبدل حالها من السوء للأسوأ، فبعد أن كانت تقف على قدميها أصبحت قعيدة، لا تستطيع الحركة أو الجلوس أو الكلام، وكل من تفعله هو الصراخ من الألم.

وأشارت أنها وزوجها ذهبت إلى الأطباء والمستشفيات الحكومية، وكشف الأطباء أنها تحتاج لإجراء عملية زرع نخاع عاجلة، بتكلفة 200 ألف جنيه، مؤكدة أنهم تقدموا بطلب لإجراء العملية الجراحية على نفقة الدولة أو بالتأمين الصحى منذ شهر وحتى الأن لم يصدر أى قرار بالموافقة على إجراء العملية للطفلة.

وأوضحت انه تم إجراء تحاليل توافق لها وللطفلة بـ20ألف جنيه للتبرع لها، وتبين وجود تطابق للأنسجة بنسبة 70% وهو ما يسمح بالتبرع لطفلتها.

وقالت الأم" معدش حيلتنا حاجة نصرفها على علاجها وبيعنا اللى ورانا واللى قدامنا على علاج اخواتها اللى راحوا قدام عنينا ومش عارفين نعمل لهم حاجة ونفسى اعالج بنتى قبل ماتروح منى زى اخواتها".

وناشدت والدة الطفلة وزارة الصحة بالتدخل والموافقة على إجراء عملية زرع النخاع لها على نفقة الدولة لانقاذها حتى لا تفقدها كما فقدت شقيقتيها

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